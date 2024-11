Adiós a María Patiño: 'Ni que fuéramos' cambia su presentadora en el último momento

El plató de Ni que fuéramos vive una jornada inusual. Los espectadores, fieles al programa, se han encontrado con una sorpresa inesperada al sintonizar el espacio informativo. Hoy los espectadores le han tenido que decir adiós a María Patiño después de que el programa decidiera cambiar de presentadora en el último momento.

Esta vez, el arranque no ha sido como siempre. María Patiño, la cara habitual del programa, no ha estado al frente. En su lugar, Belén Esteban y Javi de Hoyos han asumido la conducción, un hecho que no ha pasado desapercibido.

Y es que todo parecía transcurrir con normalidad hasta anoche. A través de las redes sociales, los seguidores de Belén Esteban pudieron ver imágenes de ella disfrutando de una noche entre amigos. En las instantáneas aparecían María Patiño y su marido junto a Belén y su pareja, compartiendo risas y complicidad.

Adiós a María Patiño: el programa decide cambiar de presentadora en el último momento

Esta escena parecía augurar un día laboral como cualquier otro. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Al comenzar el programa, la ausencia de María Patiño ha sido evidente.

Ha sido Belén Esteban quien ha tomado la palabra para aclarar la situación: “Hoy no está mi compañera María Patiño. Se ha pedido el día libre, pero aquí estamos Javi y yo para todos ustedes”.

La explicación de Belén ha dejado claro que la decisión ha venido directamente de María, aunque no se han especificado los motivos. Lo que sí se sabe es que el programa, en una maniobra inesperada, ha optado por una nueva dupla para conducir el espacio.

Lo cierto es que esta semana no había indicios de ningún cambio. Desde el lunes, María Patiño ha cumplido con sus habituales compromisos en el programa. Incluso ayer mismo, en directo, se mostró tan enérgica y profesional como siempre.

'Ni que fuéramos' ha seguido adelante con normalidad

Con Belén Esteban y Javi de Hoyos en el plató, el programa ha seguido adelante. La complicidad entre ambos ha aportado frescura al formato, aunque para muchos resulta imposible imaginar el espacio sin la presencia de María Patiño.

Por ahora, los seguidores de Ni que fuéramos tendrán que esperar para saber si este cambio es solo una excepción o si marca el inicio de algo más. Mientras tanto, Belén y Javi han dejado claro que el programa sigue fuerte, incluso en circunstancias inesperadas.

Una jornada distinta, sin duda, que ha dejado en el aire muchas preguntas. ¿Volverá María Patiño mañana? ¿Qué motivos reales se esconden tras esta decisión? Por ahora, la incógnita sigue abierta. Lo que es seguro es que la presentadora estrella del programa tiene a toda su audiencia pendiente de su regreso.