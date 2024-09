Lydia Lozano rompe su silencio tras la traición de Terelu Campos: 'No entiendo qué...'

María Patiño reveló en Ni que fuéramos que Terelu Campos tendrá un papel en la nueva serie de los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi. Esta producción, que promete ser un biopic sobre la vida de la polémica cantante Yurena, ya ha generado un sinfín de comentarios.

Lydia Lozano ha reaccionado a esta noticia debido a que el papel de Terelu tendría que haber sido suyo. Por este motivo confesó: "No entiendo qué pinta ahí".

María Patiño explica el nuevo trabajo de Terelu Campos

María Patiño, quien suele estar en el epicentro de las exclusivas televisivas, no se guardó nada. “Terelu Campos ha rodado la serie de los Javis sobre Yurena”, afirmó durante su programa, desatando la sorpresa de los colaboradores y de la audiencia. La noticia rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del momento, pero lo que nadie esperaba era la reacción de Lydia Lozano.

La sorpresa de Lydia Lozano fue evidente. En su intervención, no solo se mostró molesta, sino también profundamente dolida. "A mí me llamaron para la serie, pero al final me dijeron que no, que querían una cara más desconocida", confiesa Lozano.

"¿Me puedes decir qué pinta Terelu con Yurena?", comentó Lydia visiblemente afectada. Sus palabras reflejaban una mezcla de incredulidad y frustración al ver que su oportunidad en la serie había sido arrebatada en favor de Terelu.

Lydia Lozano no entiende por qué Terelu vale más para el papel que ella

La serie biográfica de Yurena, dirigida por los Javis, es uno de los proyectos más esperados de Netflix, y su reparto ha generado grandes expectativas. Se trata de una producción que explorará la vida de una de las figuras más excéntricas y controvertidas del panorama musical español. Sin embargo, el revuelo no solo gira en torno a la figura de Yurena, sino también en torno a quiénes participarán en la serie.

Según las declaraciones de Lydia Lozano, el papel de colaboradora de televisión que ahora interpretará Terelu Campos había sido ofrecido a ella en un principio. “Me dijeron que no querían a caras tan conocidas en ese papel, pero si ahora lo ha hecho Terelu, es que no lo sé…”, confesó.

Lydia no tardó en señalar que se siente profundamente traicionada. Para ella, el papel era una oportunidad para rendir homenaje a Yurena, con quien compartió numerosos momentos en televisión.

Sin embargo, la decisión de los productores de elegir a Terelu Campos ha generado una grieta entre ambas colaboradoras. Y es que, a pesar de su pasado como compañeras en los platós de Telecinco, ahora parecen distanciadas por este inesperado giro de los acontecimientos.

Por su parte, Terelu Campos ha guardado silencio desde que se desató la polémica. Aunque su participación en la serie de Netflix ya ha sido confirmada, la colaboradora de televisión no ha ofrecido declaraciones.

No es la primera vez que Terelu se ve envuelta en una situación delicada con alguno de sus compañeros de profesión. Esperemos que esta diferencia entre ambas se arregle pronto.