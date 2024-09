Terelu Campos intenta hundir a Kiko Matamoros usando una sola frase: 'Yo vivo...'

Terelu Campos no ha tardado en reaccionar a las últimas informaciones que apuntan a posibles conflictos familiares. “Yo vivo muy feliz a pesar de que quieran amargarme la vida”, ha asegurado Terelu, intentando hundir a Kiko Matamoros. Su reacción contra el colaborador se produjo en respuesta a la exclusiva que Matamoros dio sobre la relación entre Terelu y su hija, Alejandra Rubio.

Horas antes, en el plató de Ni que fuéramos, Kiko afirmó que madre e hija no atraviesan por su mejor momento. A pesar de lo que Terelu trasmite en público, el embarazo de Alejandra habría dinamitado por completo la relación. Tras ser preguntada por ello, la hija de María Teresa desmentía al que fue su compañero, asegurando que era muy feliz.

Terelu Campos responde tajante a Kiko Matamoros

Terelu Campos centró gran parte del estreno de la nueva temporada de Ni que fuéramos. De nuevo, los colaboradores debatieron sobre los cambios que ha experimentado la vida de la hija de María Teresa en los últimos meses. La ausencia de Alejandra Rubio en la celebración del 59 cumpleaños de su madre fue el detonante de la exclusiva que Kiko Matamoros tenía preparada.

Según contó el colaborador, la relación entre Terelu y su hija no es la que nos quieren hacer creer y no están tan unidas. Los medios no han tardado en ir a preguntarle directamente a la colaboradora que respondía de forma tajante. “Yo vivo muy feliz a pesar de que quieran amargarme la vida”, confesaba, intentando hundir a Matamoros.

“No sé si todos pueden decir lo mismo”, añadió. Aunque no dio nombres, estaba claro que las palabras de Terelu iban dirigidas a los que fueron sus compañeros de Sálvame. Especialmente a Kiko, quien ha sido el que más crítico se ha mostrado con ella.

De hecho, fue el colaborador el que destapó la realidad de la relación entre Terelu y Alejandra. “Una es la Terelu que da una imagen pública y otra la que sufre en silencio, porque la relación no es la que pinta”, desveló.

Sobre el origen de este distanciamiento, Matamoros explicó que se originó por la relación con Carlo Costanzia y su repentino embarazo. “Entiende que su hija ha cometido una locura que va a tener un precio y un coste para toda su vida”, comentó. Además, añadió, que tanto Terelu como su hija tienen maneras diferentes de gestionar sus vidas, lo que provoca un mayor distanciamiento entre ellas.

Terelu Campos desmiente la mala relación con su hija

Terelu desmentía con una sonrisa que la relación con Alejandra estuviera atravesando por un mal momento. Al afirmar que vive “muy feliz”, dejó claro que nada de lo ocurrido estos últimos meses le ha afectado de manera negativa en su vida.

Ni siquiera el hecho de que Alejandra esté esperando su primer hijo pocos meses después de iniciar su romance con Carlo. Sí que es verdad que confesó que fue un impacto conocer la noticia, pero desmiente que esto haya provocado problemas entre ellas.

Pero este no sería el único punto discordante entre Terelu y su hija. Tal y como contó Matamoros, el dinero habría sido otro motivo de enfado entre ellas. Al parecer a Carlo no le gustó que Terelu se sentara en ¡De Viernes!, para hablar del embarazo y ganar dinero a costa de ello.

Lo que habría provocado cierta tensión entre ellos que, a día de hoy, continúa estando muy presente. De ahí que Alejandra no acudiera a la celebración por el 59 cumpleaños de su madre. Sea como fuere, Terelu mantiene que lleva una vida feliz y plena, y desmiente completamente la información de Kiko.