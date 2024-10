Lydia Lozano da un giro de 180º al caso de Ylenia Carrisi: nadie esperaba algo así

Lydia Lozano ha dado un giro de 180 grados al drama que fue para ella el caso de Ylenia Carrisi. La colaboradora rememorará lo ocurrido en su libro La venganza de la llorona. Nadie se esperaba algo así porque, en más de una ocasión, Lydia ha querido mantener en el olvido la que fue su peor pesadilla.

En cambio, ahora, en sus memorias, Lydia ahondará en la desaparición de Ylenia y lo mucho que sufrió con la investigación. “Con el disgusto de Albano se me fue la regla”, es uno de los titulares impactantes que hace mención a lo ocurrido.

Lydia Lozano sorprende con su último movimiento sobre la hija de Albano

Lydia Lozano ha decidido plasmar en un libro algunas de las anécdotas y vivencias que ha almacenado a lo largo de su carrera profesional. La periodista ha sido una de las más tenaces en la crónica rosa y quien ha destapado algunas de las exclusivas más jugosas. Sin embargo, todo eso a punto estuvo de perderse con el caso de Ylenia Carrisi.

Lydia inició una investigación con la que aseguraba tener pruebas de que la hija de Albano estaba viva. Todo acabó siendo falso y Lozano vivió un descrédito profesional que estuvo cerca de provocar que se quedase sin trabajo. Ahora, Lydia ha dado un giro de 180 grados al caso de Ylenia haciendo algo que nadie esperaba: mencionarlo en su libro.

La venganza de la llorona promete regalar a los lectores pasajes desconocidos vividos muy de cerca por Lydia. A partir de mañana, 23 de octubre, la colaboradora desvelará algunos de los secretos mejor guardados de los personajes más habituales de la prensa rosa.

De entre toda la gran cantidad de recuerdos que atesora Lydia, uno ha llamado especialmente la atención. Así lo anunciaba María Patiño en Ni que fuéramos destapando el episodio que Lozano le ha dedicado a la hija de Albano.

“Con el disgusto de Albano se me fue la regla”, es solo un fragmento de lo que la periodista cuenta en su libro. Esta decisión de rescatar el que fue el peor momento de su carrera ha sido del todo inesperado y muy criticado.

Sobre todo, porque Lydia siempre se ha negado a hablar del tema afirmando que el mero hecho de recordarlo le causaba dolor. En cambio, sí lo relata con detalle en su libro, ofreciendo una visión hasta ahora desconocida sobre lo que supuso para ella.

La decisión de Lydia Lozano sorprende a sus compañeros

Saber que Lydia plasma en su libro el caso de Ylenia ha sorprendido a todos los colaboradores. Si bien María salió en defensa de su compañera, Kiko Matamoros se mostró más duro con ella. El tertuliano es gran amigo de Albano y no le sentó nada bien que vuelva a rescatar lo sucedido con la desaparición de su hija.

“No hay derecho a escuchar que siga diciendo cosas de Albano, con el daño que ella le hizo con todo eso”, ha opinado. Ella misma, en el capítulo que hace referencia al caso de Ylenia, reconoce que no tenía pensado hablar de ella. “Sabía que me iba a hacer daño, y ese capítulo me costó dolor y lágrimas”, reconoce en una entrevista a Vanitatis.

No obstante, decidió cambiar de opinión porque, según cuenta, “le debía al público hablar de mis sentimientos”. Lydia admite que no ha podido cerrar esa herida y se arrepiente profundamente del dolor que causó.

Pero la periodista no solo hablará del cantante italiano en sus memorias. Muchos de los personajes más emblemáticos de la televisión o la política quedarán expuestos.

Entre ellos, Alessandro Lequio quien, según afirma Lozano, está en deuda con él por haberle ayudado en el pasado. Gracias a su ayuda, la periodista está convencida de que hoy en día es el gran personaje mediático que es.