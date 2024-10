Lydia Lozano confiesa qué promesa tuvo que romper por culpa de Al Bano Carrisi

En el programa Ni que fuéramos, uno de los temas más comentados ha sido la relación entre Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera. Aunque este tema ha dado mucho de qué hablar, ha sido Lydia Lozano quien ha sorprendido a todos al explicar una promesa que rompió por su conflicto con Al Bano Carrisi. Y es que Lydia ha explicado que no quería tener un cara a cara con Al Bano por sus conflictos pasados, además ha confesado que: "Rompí mi contrato por mi convencimiento".

Lydia ha comenzado hablando de lo que más le ha llamado la atención en la disputa entre Carmen Borrego y su hijo. La periodista ha hecho hincapié en que el conflicto parece haberse originado debido al contrato que Carmen firmó con la revista Lecturas para anunciar públicamente que sería abuela.

"Llama la atención que el contrato con Lecturas es el detonante de todo. Sabemos perfectamente que podemos romper un contrato", ha confesado Lydia.

Lydia Lozano explica la promesa que quebró por culpa de Al Bano

Para ejemplificar su punto, Lydia ha sacado a relucir un momento delicado de su propia carrera profesional, recordando su conocida enemistad con Al Bano. La periodista ha recordado que, en su momento, Al Bano fue invitado a Sálvame para tener un cara a cara con ella, pero Lydia se negó a participar. "Yo no me siento con Al Bano, yo digo no y a mí no se me quemó en la hoguera", ha afirmado con convicción.

Lydia en el pasado tuvo un fuerte enfrentamiento con Al Bano. Todo comenzó cuando Lozano afirmó en televisión que Ylenia Carrisi, la hija de Al Bano, estaba viva, lo que desencadenó una serie de enfrentamientos legales entre la periodista y el cantante. Este episodio marcó profundamente la carrera de Lydia y, por este motivo, Lydia decidió romper su promesa y no sentarse frente a él.

"Me acuerdo en MediaFest, estaba vestida de plátano llorando y bajó toda la plana mayor para pedirme que me sentara en plató", ha confesado Lydia. A pesar de la insistencia de los directivos, Lydia se mantuvo firme en su decisión.

"Yo les dije que no, que si querían que me echaran. Yo tenía ese convencimiento y rompí mi contrato", explicó con contundencia. Este hecho, según Lydia, demuestra que, si uno tiene la convicción suficiente, puede tomar decisiones que son necesarias para su bienestar personal y profesional.

La periodista no puede entender por qué Carmen Borrego no rompió su contrato con Lecturas

Esta declaración ha sido clave en el debate del día, ya que Lydia ha utilizado su propia experiencia para criticar la postura de Carmen Borrego. "Entonces que a mí no me diga Carmen que no puede romper un contrato", ha dicho Lydia. La periodista ha dejado claro que, si ella pudo hacerlo, Carmen también habría podido evitar la situación en la que se encuentra ahora.

Con estas confesiones, Lydia ha abierto una nueva perspectiva sobre cómo los contratos y las presiones mediáticas pueden influir en la vida personal y profesional de los colaboradores de televisión. Su historia con Al Bano ha servido como un ejemplo contundente de que, a veces, es necesario romper promesas para protegerse a uno mismo.