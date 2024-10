Laura Escanes, presentadora de TV3, se sincera con Albert Om: ‘No puedo borrarlo de…’

Laura Escanes está en un momento muy dulce de su vida profesional. La influencer acaba de volver de un viaje a Egipto, donde ha grabado un nuevo programa de Jesús Calleja junto a José Mota, Santiago Segura, Rosi de Palma y Mercedes Mila. Sin embargo, Escanes está que no para y ha dado mucho que hablar tras una entrevista al periodista catalán Albert Om.

Laura Escanes habla sobre los tatuajes que tiene de sus ex parejas

Laura Escanes ha hecho una entrevista con Albert Om en la sección que el programa tiene en el Diari Ara, ‘La última’. Uno de los temas por los que fue preguntada Laura fueron sus tatuajes. Albert Om, le preguntaba si se había borrado algún tatuaje y la respuesta de Escanes ha sorprendido a muchos.

“No me he borrado ninguno. Alguno lo he pensado, pero también pienso que ha formado parte de mi vida y no me arrepiento”, confesaba la influencer.

Y es que hace más de seis años, en abril de 2016, Laura Escanes compartía en redes sociales el primer tatuaje que se hizo por su entonces pareja, Risto Mejide. “Es la firma de Risto, es muy bonita, encima en el culo queda muy bien”, apuntaba.

Este; sin embargo, no es el único tatuaje que tiene en honor a su exmarido. En su brazo, Laura Escanes tiene tatuada la palabra “Mía”, palabra que Mejide utilizo para titular un artículo que el presentador le dedicó.

Tras el divorcio con Risto Mejide, muchos pensaban que la influencer se había borrado la firma de su exmarido, ya que en las fotografías de sus redes ya no aparecía. Pese a eso, tal y como la propia Escanes le confirmó a Albert Om, no se ha borrado ninguno de los tatuajes que tiene.

“Quizás no me volvería a tatuar el nombre de una pareja. Quizás una canción que sea significativa para nosotros, pero nombres, no”, sentenciaba Laura Escanes.

Sin embargo, Risto no es el único ex de Laura Escanes que puede decir que la influencer lo lleva tatuado. El cantante malagueño Álvaro de Luna, quien fue pareja de Laura Escanes tras su divorcio, también ha dejado huella en el cuerpo de la presentadora. En 2023, Álvaro de Luna estrenaba su canción Todo Contigo, dedicada a Laura Escanes, quien se tatuó el nombre de la canción en su mano.

Laura Escanes, que lleva varios tatuajes dedicados a la gente que está o ha estado en su vida, como Risto Mejide o Álvaro de Luna, lo tiene claro. Ella no se los puede borrar.