Gerard Piqué rompe su silencio sobre su ruptura con Shakira: 'Siempre he estado…'

La ruptura entre Gerard Piqué y Shakira ha sido un tema candente desde hace muchos meses. Aunque el mundo no se cansa de hablar sobre ellos, el futbolista ha optado por mantenerse al margen, desde que encontró de nuevo el amor con Clara Chía. Pero, curiosamente, en medio de este nuevo capítulo, Piqué ha decidido romper el silencio y hablar abiertamente sobre su anterior relación con la famosa cantante.

La sinceridad de Piqué

En una reciente entrevista para CNN, Gerard Piqué se mostró más sincero que nunca sobre este tema. Comenzó su reflexión diciendo: "Yo siempre he estado muy tranquilo". Un cambio notable para alguien que solía vivir en el centro de la atención mediática.

Piqué dejó claro que es consciente de cómo los medios moldean la narrativa: "Sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación, al final, controláis el mensaje, y, en líneas generales, cada uno dice lo que quiere vender". Con esto, lanzó un dardo sutil a la prensa sobre cómo han tratado su historia.

Para él, la verdad a menudo queda distorsionada, "Pero al final la verdad o lo que pasa o sucede, muchas veces no está contada de la manera que ha sido". Piqué parece haber aprendido a no dejarse llevar por lo que la gente dice. "La libertad de expresión es importante; que cada uno diga lo que quiera", afirmó, dejando claro que no se preocupa por la opinión pública.

Un nuevo comienzo

Durante la entrevista, el tono de Piqué se volvió más positivo, mostrando una sonrisa que refleja una felicidad renovada. "Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado", confesó, como si se hubiera quitado un gran peso de encima.

No mencionó a Clara Chía, pero su energía y tranquilidad sugieren que está en un buen lugar. Mientras Shakira sigue su carrera, Piqué parece disfrutar de su nueva realidad, al final, cada uno ha tomado su propio camino. Es un nuevo capítulo, y aunque su pasado sigue presente, él se siente más que listo para escribir su propia historia.