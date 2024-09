Kiko Hernández revela los problemas económicos de Alejandra Rubio: 'No tiene...'

Kiko Hernández ha revelado los problemas económicos de Alejandra Rubio: “No tiene dinero, no tiene un duro”, desveló ayer en Ni que fuéramos Shhh. El colaborador encontraba así explicación al hecho de que la hija de Terelu se haya incorporado a Vamos a ver.

Tras la finalización de Así es la vida, Alejandra se había quedado sin trabajo y sin posibilidad de regresar a la televisión. Ana Rosa negó que tuviera intención de contratarla, ya que su perfil no encajaba con lo que buscaba. No obstante, la nieta de María Teresa sorprendía en septiembre fichando por la productora de Ana Rosa y Kiko desveló el verdadero motivo.

Kiko Hernández desvela los problemas económicos de Alejandra Rubio

Kiko Hernández arrancaba ayer Ni que fuéramos Shhh anunciando una bomba relacionada con Alejandra Rubio. La hija de Terelu, embarazada de seis meses, regresó en septiembre a Telecinco como colaboradora de Vamos a ver. Todo ello después de asegurar que quería dedicarse a las redes y alejarse un tiempo de la televisión.

Kiko ha encontrado sentido a su vuelta y desvelaba el motivo con una exclusiva sobre la nieta de María Teresa. Hernández reveló los problemas económicos de Alejandra afirmando que “no tiene dinero, no tiene un duro”. La sobrina de Carmen Borrego trabajaba en Así es la vida, pero, tras la cancelación del programa, se quedó sin trabajo.

Así ha estado durante los meses de verano, hasta que su madre decidía interceder para que Alejandra volviera a la televisión. Hernández asegura que la información le viene de muy buena mano y confía plenamente en su fuente. Es por ello que explicó que Alejandra atraviesa problemas económicos que le han obligado a pisar de nuevo un plató de televisión.

“Su única forma de vivir ahora mismo, porque de Instagram no vive, es ganarse la vida trabajando en televisión”, contó Kiko. Con estas palabras, Hernández argumentó que Alejandra no tiene medios económicos para mantenerse y menos ahora que espera su primer hijo.

Debido a esto, a la novia de Carlo Costanzia no le ha quedado más remedio que volver a televisión para ganar dinero. No obstante, no ha sido por méritos propios, sino porque Terelu ha intercedido para que Mediaset vuelva a contar con ella.

Kiko Hernández asegura que Terelu suplicó que contrataran a Alejandra Rubio

Sin dinero, sin trabajo y con un bebé en camino, así pintaba el futuro de Alejandra según la información que manejaba Kiko. Tal y como contó el colaborador, Terelu se reunió con un alto directivo de Telecinco para pedirle que volvieran a contratar a su hija. De esta manera, le aseguraba un puesto de trabajo y un sustento económico.

El objetivo de la presentadora era que le dieran una oportunidad en TardeAR, el buque insignia de la productora de Ana Rosa. “Le pide por favor, se lo suplica, que su hija tiene que trabajar en el programa de la tarde”, desveló Hernández.

Para intentar convencer al directivo, Kiko afirma que Terelu le confesó los problemas económicos de Alejandra y que necesitaba ayuda para salir adelante. Fue entonces cuando se apiadó de la nieta de María Teresa y accedió a contratarla como colaboradora. Eso sí, no con Ana Rosa, sino en Vamos a ver.

Tan agradecida estaba la hermana de Carmen Borrego que esta accedió a participar en cualquier polémica que tenga que ver con su familia. “Gracias por colocar a mi hija, a partir de ahora, contad conmigo para lo que necesitéis”, aseguró Kiko que fueron las palabras de Terelu.

De nuevo, Kiko puso de relieve la dinámica que parecen seguir las Campos a quienes acusa de vivir de sus polémicas familiares. Una dinámica que sigue ahora Alejandra quien, desde el plató de Vamos a ver, ha opinado sobre su primo y la guerra con su tía.