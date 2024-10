Kiko Hernández resucita su guerra contra Rosa Benito haciendo un simple comentario

Kiko Hernández ha recordado en Ni que fuéramos a la que fuera durante años su compañera en Sálvame, Rosa Benito. El colaborador trataba un tema de actualidad como es el anuncio de la cantante Leire Martínez, quien esta semana comunicaba el final de su relación con La Oreja de Van Gogh. Hernández realizó un simple comentario que pone de manifiesto en qué punto está su guerra con Benito.

Kiko, quien reconoció ser admirador de la banda, dejó caer una cuestión cargada de ironía. “¿Cómo quedaría en el grupo la voz de Chayo Mohedano?”, preguntó Hernández. “Preciosa, es que Chayo tiene un gusto cantando…”, respondía con media sonrisa el tertuliano.

Con esta cuestión, Kiko Hernández volvía a poner sobre la mesa el enfrentamiento que desde hace años mantiene con Rosario Mohedano. La hija de Rosa Benito y el que fuera concursante de Gran Hermano han protagonizado múltiples desencuentros.

Kiko Hernández carga de nuevo contra la hija de Rosa Benito

Chayo considera que fue objetivo de Sálvame durante años e incluso tachó a Kiko Hernández de maltratador por los comentarios que realizaba sobre ella. En el otro lado de la balanza, el marido de Fran Antón, quien el pasado mes de julio lanzó una advertencia a Mohedano.

"Yo no tengo ninguna condena, no tengo ninguna denuncia puesta", comenzaba asegurando el colaborador. A continuación, Kiko declaró que en caso de volver a escuchar de su boca tal calificativo la llevaría "directamente a los juzgados".

Las diferencias entre Kiko y Rosa Benito surgieron hace más de una década, concretamente en 2012. Entonces, el colaborador calificó a la exmujer de Amador Mohedano como la persona "más mala" que ha conocido y le adjudicaba otro adjetivo: "Rastrera".

Años después, en 2017, con el nacimiento de las hijas del colaborador, Kiko mostraba su decepción con Rosa, de quien no había recibido felicitación alguna. “Eres una desagradecida y mala compañera”, aseguró refiriéndose a ella.

Kiko Hernández ha cuestionado las cualidades como cantante de Chayo Mohedano

Ahora, cuando hace mucho tiempo que no coinciden en un plató, Kiko no olvida sus diferencias con la ex y la hija de Amador Mohedano. Prueba de ello es que ha recordado a Chayo coincidiendo con un tema de actualidad, como es lo último sobre La Oreja de Van Gogh.

Las viejas rencillas siguen vivas y las palabras de Kiko indican que la herida sigue abierta. Kiko Hernández no ha dudado en utilizar el espacio en el que colabora para de nuevo cuestionar el talento de Chayo como cantante.

“Ni canta ni no canta, lo único que sabe es dar el cante, le fastidia el trabajo al que tiene a su lado y lo paga contra mí”, afirmaba hace tiempo. Una reflexión que está en la misma línea de las últimas palabras que el madrileño ha pronunciado sobre la sobrina de 'La más grande'.