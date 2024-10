Kiko Hernández recibe un mensaje tras soltar la bomba definitiva sobre Juan Carlos I

Kiko Hernández ha vuelto a sorprender a la audiencia con una revelación inesperada sobre Juan Carlos I en su programa Ni que fuéramos. El colaborador dejó a todos boquiabiertos al desvelar un rumor que vincula al emérito con una famosa figura de nuestro país. Tras desvelar la bomba definitiva de Juan Carlos I, el colaborador de televisión recibió un importante mensaje.

“El Rey estaba en la Zarzuela, viendo la televisión, y de pronto aparece una mujer que le gustó”, comenzó a contar Kiko. “Llaman por teléfono, y contesta esta mujer. Y quedan”.

Las palabras de Kiko Hernández resonaron con fuerza, desatando un torrente de especulaciones tanto entre los tertulianos como en el público. Pero lo que vino después fue aún más sorprendente.

Según el relato de Kiko, lo que empezó como una simple llamada terminó en una relación clandestina que se extendió durante cuatro meses. “Quedan los dos, se gustan, se conocen, y no quedan una vez, quedan durante 4 meses”, confesaba el colaborador. “Cuatro meses de relación oculta”, remató, añadiendo un toque de misterio al asunto.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la identidad de la mujer involucrada en este supuesto romance con Juan Carlos I. Kiko Hernández, fiel a su estilo, no quiso desvelar el nombre completo, pero dejó algunas pistas que provocaron un sinfín de especulaciones. “La mujer es muy conocida, todo el mundo la conoce, y está en activo ahora”, explicó, subrayando que no se trata de una figura olvidada.

Para aumentar el misterio, el colaborador añadió: “La primera inicial de su nombre es M., y su apellido empieza por V.”. Estas declaraciones no hicieron más que aumentar las teorías entre los seguidores del programa. Sin embargo, Kiko se mantuvo firme en su decisión de no revelar más detalles, dejando la incógnita en el aire.

El momento más inesperado del programa llegó poco después de que Kiko Hernández desvelara esas pistas sobre la identidad de la famosa. El colaborador, que parecía satisfecho con la expectación generada, recibió de repente una sorprendente llamada en directo. La llamada provenía de una persona directamente involucrada en el revuelo que acababa de provocar.

“Me ha escrito Marta Valverde y me ha dicho que tiene el móvil bloqueado ya, dice que por favor no se ha acostado con el rey”, explicó Kiko. Marta Valverde, amiga del colaborador, contactó con él para dejar en claro que, a pesar de que las iniciales M.V. coincidían con su nombre, ella no era la mujer mencionada en el rumor sobre Juan Carlos I.

La gran pregunta sigue sin respuesta: ¿Quién es la famosa con las iniciales M.V. que mantuvo una relación de cuatro meses con Juan Carlos I? Aunque Kiko ha dejado pistas, parece que por el momento tendremos que esperar para conocer su identidad.