Ana María Aldón, exmujer de José Ortega Cano, manda un mensaje: 'El tiempo...'

Ana María Aldón ha utilizado su perfil público de redes sociales para enviar un mensaje. Un texto en el que se refiere a algo tan efímero como el tiempo, y en el que deja a la vista sobre qué reflexiona.

"El tiempo es lento cuando esperas, rápido cuando vas tarde, mortal cuando estás triste...", se puede leer en la citada publicación. "El tiempo está determinado por tus sentimientos", apunta la andaluza.

Llama la atención que la ex de Ortega Cano haya subido este tipo de contenido a su perfil. En las últimas semanas, Aldón, que ha encontrado en Instagram un medio de vida, suele subir otro tipo de publicaciones. Ana María realiza conexiones en directo cada tarde con sus seguidoras para mostrarles las prendas que tiene a la venta.

La diseñadora, que dejó su puesto como colaboradora de Fiesta a principios de año, cuenta con una tienda online. "En anamariaaldon.com celebramos la belleza de todas las mujeres y su poder para inspirar y transformar el mundo", se puede leer en la web de la ex de Ortega Cano.

Muy enamorada de Eladio, el asturiano con el que lleva saliendo más de un año, la empresaria está preparando su boda. "Me siento muy valorada, una mujer importante a su lado. Él me hace sentir importante y me crezco", ha reconocido sobre su actual pareja.

Unas palabras que ponen el acento en su relación anterior con el padre de su hijo José María. A su vez, estas declaraciones no dejan en buen lugar al torero José Ortega Cano, con quien estuvo casada durante cuatro años.

No es la primera ocasión en la que Ana María utiliza sus redes para reflexionar sobre cuestiones tan profundas como el amor o el futuro. Hace ahora un año, la gaditana compartió una significativa frase: "Si la vida se empeña en cambiar algo de tu vida, no tengas miedo, a menudo es para bien", escribía.

Unas palabras que representaban cuáles eran sus sentimientos un año después de decidir poner fin a su matrimonio. "No te molestes con el pozo que está seco, porque no te da agua. Mejor pregúntate por qué tú sigues insistiendo en sacar agua en donde ya ha quedado claro que no puedes encontrarla", sentenciaba.

Ahora, con su reflexión sobre el tiempo, Ana María podría referirse a su próximo enlace con Eladio. "El tiempo pasa lento cuando esperas", ha reconocido en esta reciente publicación. Una boda que se está haciendo de rogar pese a que algunos afirmaban se había producido el pasado verano.

Otra de las frases sobre el tiempo que ha compartido con sus seguidores podría apuntar hacia su situación sentimental actual: "Hermoso cuando estás enamorado".

Para finalizar, Aldón ha reconocido que para ella el tiempo "vuela", a la vez que propone a sus seguidores le hagan preguntas. Habrá que esperar para ver si recibe alguna cuestión sobre su futura boda con el que, según ella, es el verdadero hombre de su vida.