Kiko Hernández destapa la verdad sobre su juicio contra María José Campanario

Kiko Hernández ha revelado los detalles del juicio que mantuvo contra María José Campanario, en el que esta última lo demandaba por un delito de intromisión en la intimidad personal. En el programa Ni que fuéramos, mientras los colaboradores comentaban un reciente comunicado de la mujer de Jesulín de Ubrique, Kiko desvelaba la verdad sobre el polémico juicio. Y es que Hernández ha confesado que el juez le dio la razón debido a que ella habla sobre su enfermedad en sus redes.

Todo comienza cuando María José Campanario, quien ha estado ingresada recientemente, comparte un mensaje en sus redes sociales explicando su estado de salud. En el comunicado, la odontóloga agradece el trato recibido en el hospital San Juan Grande de Jerez, donde ha sido operada. Aunque no da detalles específicos sobre la intervención, sí expresa su agradecimiento a todo el equipo médico.

A raíz de esto, Belén Esteban, colaboradora habitual del programa, comenta: “No sé qué le ha pasado sinceramente, pero espero que esté bien”, refiriéndose al estado de salud de Campanario.

María Patiño desvela que María José Campanario demanda a los medios cuando hablan de su enfermedad

Sin embargo, María Patiño añade un comentario sobre la cautela que hay que tener cuando se habla de su enfermedad. “Ni yo, solo sé que publicaron que la vieron entrar con un parche en el ojo, y no sé si es verdad... Y como cada vez que habla de su enfermedad, ella demanda...”, confiesa María con preocupación.

Es entonces cuando Kiko Hernández decide tomar la palabra y desvelar un hecho que hasta ahora no había salido a la luz. "Yo he tenido un juicio con ella donde hablábamos de eso, de que ella había hablado de su enfermedad. Yo recoger una noticia y hablar de ella, me denunció", confiesa Kiko Hernández.

La conversación sigue con María Patiño sugiriendo con rapidez: “Pues no la recogemos, quitadla”, intentando evitar posibles problemas legales.

Kiko Hernández desvela la verdad sobre su juicio contra María José Campanario

Sin embargo, Kiko no duda en aclarar lo sucedido y defender su postura: “No, no, no, cuidado que el juez me dio la razón. Él le dijo: «usted es la primera que tiene que mirar por sus intereses. Si usted comercializa en redes su enfermedad, los medios de comunicación tienen derecho a hablar»”, expone Kiko.

Con estas palabras, Hernández revela el argumento legal que le permitió ganar el juicio en 2018, un detalle que hasta el momento se desconocía. El caso se remonta a ese año, cuando María José Campanario demandó a Kiko Hernández por haber hablado públicamente de su enfermedad.

Campanario, quien ha sido muy discreta con los detalles de su condición, consideró que el comentario del colaborador vulneraba su privacidad. Sin embargo, el juez falló a favor de Hernández. El juez señaló que, al haber compartido información sobre su enfermedad en redes sociales, María José había abierto la puerta a que los medios pudieran abordar el tema.

Mientras tanto, en lo que respecta a la salud de María José Campanario, se espera que pronto se recupere totalmente de su intervención. Aunque no ha dado detalles sobre su estado actual, su agradecimiento al personal sanitario del hospital sugiere que ha sido bien atendida y que todo ha salido según lo previsto.

Con esta nueva revelación de Kiko Hernández, se vuelve a poner en el foco la relación complicada que ha mantenido con María José Campanario. La cual no dudó en tomar acciones legales contra el colaborador. Sin embargo, la victoria legal de Kiko en este caso le ha dado la confianza para hablar abiertamente sobre el asunto.