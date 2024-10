La última hora sobre Pipi Estrada que alegrará a Terelu Campos: 'Se ve un beso'

Pipi Estrada vuelve a ser el protagonista de los titulares, el colaborador ha hablado abiertamente sobre que está conociendo a una chica. La última hora sobre el colaborador, en la que se le ha descubierto una supuesta infidelidad, alegrará a Terelu Campos debido a que su relación se rompió por lo mismo. Ha sido Javi de Hoyos, quien ha desvelado que en el video que han mandado al programa, en el que sale Pipi Estrada y otra chica: "Se ve un beso".

Lo que ha sucedido hoy en el programa Ni que fuéramos ha puesto a Estrada en una situación comprometida que podría alegrar a Terelu Campos. Y es que en numerosas ocasiones Terelu confesó que su relación se acabó debido a las infidelidades de Pipi, algo que este último siempre ha negado con rotundidad. Esta última hora sobre la vida del colaborador podría alegrar a Terelu porque de ser cierta le daría la razón que tantos años lleva buscando.

Durante la emisión en directo, Pipi Estrada ha sido llamado por sorpresa para comentar unas imágenes que habían llegado al programa. En el vídeo, grabado en el local que Kiko Hernández tiene en Melilla, se ve a Pipi acompañado de una misteriosa chica.

Pipi Estrada confiesa que tiene nueva pareja

Los colaboradores, siempre atentos a los detalles, no han tardado en preguntarle por esa compañía femenina, esperando que el colaborador confirmara una nueva conquista. Pero, para sorpresa de todos, Pipi ha desmentido que haya ligado con la chica que aparece en las imágenes.

“Tengo un proyecto con una chica que es la doble de Rihanna”, ha confesado Pipi, dejando a todos sus compañeros con la boca abierta. Estrada ha explicado que su relación con esta chica está en una fase incipiente, pero que está muy ilusionado con ella. “Yo tengo una relación incipiente con una chica con la que estoy muy ilusionado”, ha declarado con una sonrisa nerviosa.

Las imágenes mostradas en el programa han generado mucho revuelo, especialmente porque, según Javi de Hoyos, en el vídeo se puede ver a Pipi dándole un beso a la chica. “En el vídeo se ve un beso”, ha comentado Javi, lo que ha puesto a Pipi en una situación incómoda. “Estoy sudando”, ha confesado Pipi, visiblemente nervioso por lo que estaba saliendo a la luz.

Ante la presión de sus compañeros, que conocen bien la fama de ligón del colaborador, Pipi ha intentado explicar que lo que parece no siempre es lo que es en realidad. “A veces lo que parece no es”, ha asegurado, dejando entrever que las imágenes podrían haber sido malinterpretadas. Sin embargo, las risas en plató no se han hecho esperar, ya que sus compañeros conocen de sobra su historial amoroso.

La última hora de Pipi Estrada podría alegrar a Terelu Campos

Uno de los momentos más divertidos de la conversación ha sido cuando Kiko Matamoros, siempre incisivo, le ha lanzado una pregunta directa: “Pipi, ¿tu proyecto incipiente te perdonaría una infidelidad?”. Sin dudar, Pipi ha respondido con sinceridad: “Me manda a la m****a”, dejando claro que su nueva pareja no toleraría una traición.

Para añadir más leña al fuego, los colaboradores del programa han revelado que Pipi no habría dormido en el hotel esa noche. Al ser cuestionado sobre este detalle, Pipi ha explicado que llegó tarde al hotel, alrededor de la 1 de la madrugada, porque estuvo en casa de un amigo. Sin embargo, las sospechas sobre su comportamiento no han hecho más que aumentar, y la situación ha dejado muchas dudas en el aire.

Lo que hace que este asunto sea aún más interesante es el impacto que podría tener en Terelu Campos, expareja de Pipi Estrada. La relación entre ambos terminó en su día debido a las supuestas infidelidades de Pipi, algo que él ha negado en varias ocasiones. Sin embargo, si las imágenes de esta noche confirman un comportamiento inapropiado por parte de Estrada, Terelu podría sentirse reivindicada y tener la razón después de tantos años de polémicas.

Por ahora, Pipi Estrada sigue insistiendo en que no ha cometido ninguna infidelidad y que las imágenes han sido malinterpretadas. Sin embargo, el tiempo dirá si su "proyecto" es capaz de perdonarle o si la situación se complicará aún más.