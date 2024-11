Iker Jiménez y Carmen Porter reciben la noticia que más deseaban: ‘Me alegro mucho’

Iker Jiménez y Carmen Porter acaban de recibir la noticia que más deseaban. Tras ser acusados de dar visibilidad a un bulo sobre la DANA, Ana Rosa Quintana ha querido apoyar al matrimonio públicamente: “Me alegro mucho de que les retiren todas las cuentas”.

Hace varios días, el banco ING emitió un comunicado anunciando que, a partir de entonces, iba a retirar su publicidad de Horizonte y Cuarto Milenio. Los dos programas de Mediaset presentados por la pareja. Una decisión que tomaron después de que Iker Jiménez y Carmen Porter difundieran una polémica información relacionada con el centro comercial Bonaire.

Tras esta tajante decisión, varios clientes de dicho banco han decidido retirar su dinero y sus cuentas en señal de protesta. Un gesto que Ana Rosa Quintana ha aplaudido a través de su programa.

Ahora, durante la emisión de TardeAR de este jueves, 14 de noviembre, la presentadora ha querido dar su opinión acerca de esta noticia. Momento en el que no se lo ha pensado dos veces a la hora de posicionarse al lado de Iker Jiménez y Carmen Porter.

“Me alegro mucho de que les retiren todas las cuentas y me alegro de que Iker y Carmen… Como todos los que hacemos programas, a veces ocurren cosas y todos nos equivocamos, pero Iker salió inmediatamente, lo explicó. Pero lo de esto me parece una canallada”, sentenciaba.

Iker Jiménez y Carmen Porter reciben una buena e inesperada noticia: el apoyo de Ana Rosa Quintana

Tras recordar que el matrimonio salió inmediatamente a pedir disculpas por lo sucedido, Ana Rosa ha querido mandarles “un beso y todo mi apoyo a Iker Jiménez y Carmen Porter”. Además, no ha dejado pasar la ocasión para compartir lo que piensa sobre la decisión que ha tomado ING.

“No se puede usar una empresa para coartar la libertad de expresión de las personas. Quisieron hacer una operación como ya vivió esta casa, pero les ha salido mal”, ha zanjado Quintana.

Hace unos días, y tras hablar con una de sus fuentes, Iker Jiménez y Carmen Porter aseguraron en Horizonte que en dicho centro comercial habían muerto muchas personas por la DANA. Incluso llegaron a confirmar que el parking de dichas instalaciones era “un cementerio”.

“En el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, muchos cuerpos… Muchos. Tengo información de un compañero cámara que está allí. Estaba al lado de guardias civiles y ha oído la conversación donde se decía que ese parking es un infierno”, dijo.

Sin embargo, los problemas para Iker Jiménez y Carmen Porter llegaron cuando las autoridades confirmaron que no habían encontrado “ningún fallecido”. Inmediatamente después de conocer esta información, el presentador salió públicamente a pedir disculpas: “He aprendido la lección, intentaré ser más escrupuloso”.

“Desconfiaré de todas las fuentes para que la información que demos sea absolutamente certera. Sé que tenemos muchos ojos encima”, añadió a continuación.

No obstante, las disculpas de Iker Jiménez parece que no fueron suficientes, ya que, desde entonces, tanto él como Carmen Porter no han parado de recibir todo tipo de críticas. Tanto es así que el banco anteriormente mencionado ha anunciado su desvinculación con el matrimonio.