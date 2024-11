Primeras palabras de Iker Jiménez tras su problema con Carmen Porter: ‘He aprendido’

Iker Jiménez y Carmen Porter están atravesando uno de los problemas más grandes de su trayectoria televisiva. La pareja ha sido acusada de dar visibilidad a un “bulo” relacionado con la DANA, motivo por el cual el presentador rompió su silencio para pronunciar sus primeras palabras: “He aprendido la lección”.

Hace unos días, cuando estalló toda esta polémica, el conductor de Cuarto Milenio y Horizonte se dirigió a su audiencia para pedir disculpas por lo que había sucedido.

“He aprendido la lección, intentaré ser más escrupuloso. Desconfiaré de todas las fuentes para que la información que demos sea absolutamente certera. Sé que tenemos muchos ojos encima”, dijo Iker Jiménez.

El problema al que ahora se enfrenta el presentador junto a su mujer, Carmen Porter, está directamente relacionado con una polémica información sobre las víctimas de la DANA.

Durante una de las emisiones de Horizonte, Iker Jiménez y su equipo dieron una noticia errónea sobre el parking del centro comercial Bonaire, situado en la localidad valenciana de Aldaya. Motivo por el cual, en los días posteriores, han estado recibiendo todo tipo de críticas.

Iker Jiménez se pronuncia tras su problema con Carmen Porter: “Tenemos muchos ojos encima”

Aquel día, y tras hablar con una de sus fuentes, Iker Jiménez y Carmen Porter aseguraron que en dicho centro comercial se encontraban muchos fallecidos por la DANA. Tanto es así que llegaron a catalogar esta escena de “infierno” e incluso de ser “un cementerio”:

“En el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, muchos cuerpos… Muchos. Tengo información de un compañero cámara que está allí. Estaba al lado de guardias civiles y ha oído la conversación donde se decía que ese parking es un infierno”.

En todo momento, Iker Jiménez aseguró que esta información se trataba de “palabras literales”. “Para quien quiera decir que no han visto nada y por si quieren maquillar algo más”, añadió a continuación.

Sin embargo, los problemas para el presentador y Carmen Porter llegaron cuando las autoridades competentes confirmaron que no habían encontrado “ningún fallecido en el recinto”. Desde entonces, no han dejado de recibir todo tipo de críticas.

Además, el banco ING ha anunciado que rompe sus lazos con Iker Jiménez. Es decir, a partir de ahora, no se emitirán ninguno de sus anuncios en los programas presentados por Iker Jiménez y su mujer.

No obstante, y a pesar de este gran problema, el presentador ha acudido hace unas horas a sus redes sociales. Y lo ha hecho con un importante comunicado: Horizonte vuelve a la parrilla de Cuatro.

“Lo que está pasando es una de las grandes aventuras que yo he vivido jamás, da para una novela. Me gustaría contaros muchas cosas. ¿Cuándo las voy a contar? Mirando a la cara, como siempre,[este jueves]a las 22.50… Porque mañana, me lo preguntáis muchos, sí hay Horizonte”.