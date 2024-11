Rubén Gisbert, el reportero que ha engañado a Iker Jiménez, rompe su silencio

Rubén Gisbert ha roto su silencio tras ser acusado de engañar a la audiencia tras su conexión en directo con Iker Jiménez. La terrible DANA que azotó gran parte de la Comunidad Valenciana hace unos días sigue protagonizando miles de titulares en nuestro país. Decenas de periodistas han llegado a la zona como Rubén Gisbert, quien ha sido acusado de estafar al público al mancharse de lodo antes de entrar en directo.

Rubén Gisbert ha roto su silencio por lo que ocurrió ayer en el programa Horizonte. Ayer, Rubén conectó en directo con el programa Horizonte, presentado por Iker Jiménez, desde la localidad valenciana de Catarroja. Con rostro serio y con la voz entrecortada, Gisbert relató la situación de un parking completamente anegado y cubierto de barro.

Rubén Gisbert explicó que las labores de limpieza están suspendidas debido a una alerta roja en la zona y a un posible riesgo de inundación. El sistema de alcantarillado, colapsado por las lluvias, ha dejado la zona bajo una amenaza constante. Durante la conexión, Gisbert insistió en el peligro que representa la acumulación de agua y en el riesgo de que nuevas lluvias empeoren la situación.

Rubén Gisbert engaña a Iker Jiménez

Rubén Gisbert conecta horas después con Horizonte, esta vez desde Alfafar, otra localidad de la Comunidad Valenciana gravemente afectada por el temporal. La imagen es impactante: Gisbert aparece cubierto de barro, evidenciando la crudeza de la situación y el caos en el que se encuentra la zona. Sin embargo, lo que parece una cobertura genuina se convierte rápidamente en polémica.

Al terminar la emisión del programa, un vídeo empieza a circular en redes sociales. En él, se ve a Rubén Gisbert manchándose a propósito. La grabación muestra al periodista tirándose al barro para cubrirse la ropa de lodo antes de entrar en directo.

La escena despertó una ola de críticas. Los usuarios en redes sociales empezaron a cuestionar la veracidad de su cobertura y lo acusaron de intentar “engañar” a la audiencia. La polémica se extendió rápidamente, y la reputación del comunicador se vio gravemente afectada.

La grabación, de apenas unos segundos, revela cómo Gisbert entra en el parking de Catarroja para mancharse la ropa de barro antes de su conexión. Este detalle provocó la indignación del público y llevó a una avalancha de críticas en redes sociales.

Rubén Gisbert, hasta ese momento considerado un testigo directo de la tragedia, se convirtió en el blanco de acusaciones de manipulación y falta de ética. La situación se volvió insostenible, y las redes exigieron una explicación.

Rubén Gisbert rompe su silencio y explica qué ha ocurrido en Valencia

Finalmente, ante el aluvión de críticas, Rubén Gisbert ha decidido romper su silencio. En su perfil de X, el periodista ha lanzado un mensaje en el que se justifica y se disculpa. "Lo hice porque la primera conexión cuando me meto en un garaje con barro hasta las rodillas fue grabada", confiesa.

"No puedo aparecer en la segunda conexión sin barro en las rodillas si vengo de un garaje", explica. Según su versión, su intención no era engañar a la audiencia, sino mantener la coherencia visual entre las conexiones. “Para que no se note que no estamos en directo hice eso, me equivoqué, lo siento”, ha añadido, reconociendo que su acción fue un error.

Además, Rubén ha expresado su sorpresa ante la reacción del público y las críticas recibidas. “No esperaba que estuvieran encima de mí y grabándome”, confiesa.

Rubén Gisbert ha asegurado que su intención nunca fue desvirtuar la cobertura ni faltarle el respeto a la audiencia. “No creo que eso invalide lo que estoy haciendo aquí”, sentencia, defendiendo la importancia de su trabajo en el lugar de los hechos.

Sin embargo, las críticas no cesan. Los comentarios negativos y las acusaciones de falta de ética siguen inundando las redes. A pesar de que Rubén ha insistido en su sinceridad y ha reafirmado su compromiso con la verdad.

“Yo sé quién soy, soy una persona real, soy una persona correcta y llevo dando el callo aquí desde el primer día”, concluye. Con estas palabras, Gisbert busca restablecer su credibilidad, dejando claro que su único objetivo ha sido reportar la realidad de la tragedia en Valencia.