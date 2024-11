Diego Arrabal da una información sobre Iker Jiménez que hace saltar todas las alarmas

Diego Arrabal ha tomado la palabra para hacerse eco de lo que está sucediendo en Valencia. El paparazzi ha compartido una información que ha dado a conocer una persona cercana a Iker Jiménez. El youtuber asegura en su vídeo que hay personas que se están beneficiando y haciendo negocio con la DANA.

"Es muy grave lo que está pasando", alerta Diego Arrabal tras conocer el testimonio de uno de los últimos invitados al espacio que Iker Jiménez presenta en Cuatro. En concreto se trata de Ángel Gaitán, un mecánico popular por sus vídeos de TikTok que conoce de primera mano lo que está sucediendo en las zonas afectadas.

¡¡NOS DETIENEN!! IKER JIMÉNEZ y ÁNGEL GAITÁN: LOS AYUNTAMIENTOS DE VALENCIA NOS ESTAFAN POR LA DANA"

Gaitán ha compartido un vídeo en el que habla de las ayudas que se están haciendo llegar a los afectados por este terrible suceso ocurrido en la provincia de Valencia.

Consciente de la repercusión de sus publicaciones, el madrileño puesto de manifiesto la cantidad de llamadas que ha recibido. Autoridades, altos cargos y otras personas anónimas cuyo único interés es conocer el lugar donde se encuentra el material caro.

Diego Arrabal se ha hecho eco del testimonio de un colaborador de Iker Jiménez

El tiktoker, que se ha desplazado a las zonas afectadas por la DANA, explicaba que él creía que iba a encontrarse "con los brazos abiertos de las autoridades". Sin embargo, la realidad fue bien diferente y reconoció que había recibido la llamada de tres alcaldes en Torrent. "No sabía que un pueblo pudiera tener tres alcaldes", comentaba contrariado.

Además, Gaitán aseguraba que había visto a personas que se "habían hecho pasar por altos cargos de conserjerías". Individuos cuyo propósito nada tenía que ver con ayudar a quienes lo han perdido todo.

"Todo lo que está pasando se tiene que saber y lo tenemos que contar" denunciaba Ángel Gaitán, indignado. "Aquí no hay nadie", reconoció, apuntando que las únicas llamadas que recibía eran para dirigir los convoyes para llevar a sus naves y "querer quedarse con las cosas".

El colaborador de Iker Jiménez, sin ocultar su indignación, dejó claro lo que está ocurriendo en multitud de localidades afectadas. "Estamos de un lado para otro. Es la cuarta nave a la que vamos", explicaba a sus seguidores.

Gaitán aclaraba la razón por la que les obligaron a cambiar de naves continuamente cuando ellos intentaban depositar el material que llevaron para ayudar. "Entra el ayuntamiento y se quiere quedar con todo, entra Cáritas y se quiere quedar con todo", desvelaba.

Ángel Gaitán ha denunciado una situación reprochable

"Solo preguntan cuáles son las cosas de mayor valor, qué maquinaria hay, qué generadores, qué equipos caros... Solo les interesa eso. Dicen que la ropa se tira", insistía en su relato.

Sin embargo, el creador de contenido, lejos de echarse atrás, se mostraba firme. "Yo he prometido que, aunque me cueste la salud, esto no va a pasar", zanjaba.

Sin tener claro dónde irá a parar la ayuda que muchos han hecho llegar, Ángel Gaitán no se mostraba optimista. "No sé cómo va a terminar esto. Tiene pinta de que va a terminar muy mal", apuntaba visiblemente superado por la situación.