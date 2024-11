Gloria Camila revela el auténtico motivo de su ruptura con David García: ‘Es una…’

El pasado martes, 29 de octubre, Gloria Camila Ortega acudió en Madrid al estreno del nuevo proyecto de Amor Romeira, el espectáculo The Crazy Hole Party. Un evento en el que no tuvo ningún problema en revelar el verdadero motivo de su ruptura con David García.

La joven aseguró ante las cámaras de Europa Press que su expareja “es una persona muy importante” para ella. No obstante, también confirmó que se les “rompió el amor de tanto usarlo”.

El pasado 11 de octubre, Gloria Camila acudió a su perfil de Instagram para confirmar que, “tras cinco años de mucho amor”, había puesto fin a su relación con David García.

“David y yo hemos tomado caminos diferentes. Siempre estaré agradecida y me quedaré con el recuerdo bonito de la relación que hemos tenido. Pido respeto y que no se busquen culpables, porque no los hay”, aseguró la influencer a través de un comunicado.

Ahora, Gloria Camila ha comenzado a retomar poco a poco su vida. Motivo por el que, durante su última aparición pública, no tuvo ningún problema en desvelar cómo se encuentra tras este duro golpe personal.

Después de asegurar que se encuentra bien a pesar de lo que ha sucedido, la empresaria quiso dedicarle unas palabras a David García: “Es una persona muy importante”. “Ha sido fundamental en mi vida, es maravilloso, le deseo lo mejor”, añadió a continuación.

En primer lugar, Gloria Camila negó por completo la existencia de terceras personas, dejando muy claro que el motivo por el que han separado sus caminos es otro. “Nos queremos y nos tenemos un respeto muy grande y un cariño”, matizó la influencer.

Además, y a pesar de que muchos consideraban que David García era el hombre de su vida, la hija de Ortega Cano confirmó que “no era nuestro momento”. “Se nos rompió el amor de tanto usarlo”, añadió a continuación.

No obstante, Gloria Camila no se lo pensó dos veces a la hora de dejar las puertas abiertas a una posible reconciliación entre ellos: “El tiempo lo dirá”. Y es que, a pesar de todo, su ruptura ha sido de lo más cordial y ambos continúan siendo amigos.

Por otro lado, la influencer no tuvo reparos en pronunciarse sobre uno de los temas del momento: las duras confesiones de Isa Pantoja. “Yo no sé si es verdad o no… Si ha sido así y si se siente mal, evidentemente yo la apoyo y le mando todo mi cariño”, aseguró la joven.