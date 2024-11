Giro de 180º en la relación de Lydia Lozano e Isa Pantoja: 'La he llamado y…'

Lydia Lozano ha sorprendido a todos al hablar abiertamente sobre su relación con Isa Pantoja en el programa Ni que fuéramos. En una emisión llena de revelaciones, Lydia confesó cómo ha evolucionado su amistad con Isa. Giro de 180º en la relación de Lydia Lozano e Isa Pantoja, la periodista ha confesado cómo ha cambiado su relación: "La he llamado y no me responde".

"Yo soy amiga de Isa", declaró Lydia, asegurando que su relación siempre ha sido cercana y que hay buena sintonía entre ellas. "Yo tengo muy buen rollo con ella", añadió, dejando claro que para ella, Isa es más que una conocida. Sin embargo, no todo es tan sencillo.

Lydia explicó que ha intentado contactar a Isa varias veces, especialmente después de que esta diera una entrevista donde dejó varias cuestiones en el aire.

Giro de 180º en la relación de Lydia Lozano e Isa Pantoja

"Ahora está cabreada, la he llamado mil veces para preguntarle sobre su entrevista, no para entrevistarla y no me lo ha cogido", confesó, visiblemente afectada. Y es que parece que Isa Pantoja no contacta con Lydia desde su entrevista en ¡De Viernes!.

La situación de la relación entre Lydia e Isa se convirtió en el centro del debate entre los colaboradores, quienes aportaron sus opiniones. Belén Esteban, siempre franca, no se guardó su opinión y soltó: “Es que a veces eres muy pesada, Lydia”. La reacción de Belén hizo reír a algunos en el plató, pero Lydia no se lo tomó a mal, aunque tampoco dejó que eso le restara importancia a su molestia.

Mientras tanto, María, otra de las colaboradoras del programa, salió en defensa de Lydia. “Si a mí me invitan a una boda, tengo la confianza suficiente como para coger el teléfono y preguntarle algo”, argumentó María. María quiso dejar claro que, para ella, Lydia estaba en su derecho de intentar contactar con Isa, especialmente considerando que asistió a uno de los días más importantes de su vida.

La amistad entre Lydia Lozano e Isa Pantoja se ha enfriado

La situación entre Lydia e Isa ha tocado un punto de tensión, y las razones para el enfriamiento de su amistad siguen sin estar claras. A medida que avanzaba la conversación en Ni que fuéramos, los colaboradores especulaban sobre los posibles motivos detrás de la falta de respuesta de Isa. Algunos sugirieron que podría tratarse de una cuestión de prioridades de Isa, quien ahora está en una etapa de su vida con nuevos compromisos.

Sin embargo, Lydia Lozano no parece dispuesta a dar por terminada la relación y dejó claro que seguirá intentando retomar el contacto. Esta revelación añade un nuevo capítulo a la vida pública de Isa Pantoja, quien ha sido objeto de comentarios por su situación familiar y personal.