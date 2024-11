En Ni que fuéramos, la polémica ha alcanzado nuevas alturas en el plató tras una revelación inesperada. Kiko Hernández rompe su silencio tras descubrir qué ha sucedido con Terelu Campos: compró su regalo de boda a medias con otras compañeras. Un dato que ha molestado profundamente a Belén Esteban.

Todo comenzó cuando Lydia Lozano sorprendió a sus compañeros al compartir que mantiene una relación cercana con Isa Pantoja, un dato desconocido para muchos. Lydia confesó que incluso estuvo invitada a la boda de Isa, lo cual dejó atónitos a todos en el programa, especialmente a Kiko Hernández.

Ante esta revelación, Kiko, visiblemente sorprendido, le lanzó una pregunta que dejó a Lydia entre risas y nervios: “¿Cuánto dinero te gastaste en su regalo?”. Sin dudar, Lydia contestó: “Lo hice a medias con Carmen Borrego”. La confesión provocó risas y murmullos entre los colaboradores, quienes se miraban cómplices.

Kiko Hernández rompe su silencio tras descubrir qué ha sucedido con Terelu Campos

La cosa no terminó ahí. Kiko, recordando su propia boda, no pudo evitar sacar un tema que tenía pendiente. “Tú siempre haces los regalos a medias, en mi boda también”, soltó, provocando una nueva ronda de risas y miradas intrigadas en el plató.

Lydia, lejos de negar la acusación, le respondió sin reparo: “El tuyo lo hice con María Patiño, con Pilar Vidal, y con más gente”. La respuesta de Lydia desató una serie de confesiones que, hasta ese momento, parecían haber quedado enterradas en el pasado.

La tensión subió un poco más cuando Kiko Hernández lanzó otro dato desconocido: “Y con Terelu”, dijo, refiriéndose a Terelu Campos, quien participó en ese regalo colectivo de boda para Kiko. Esta revelación, que parecía inofensiva, fue el detonante de una inesperada molestia para Belén Esteban, quien, con gesto serio, expresó su descontento. “Yo lo hice sola, a mí no me avisasteis de nada”, soltó Belén, en un tono que dejó claro que la situación no le gustó.

Belén Esteban se enfada al descubrir el secreto

La confesión de Belén dejó el ambiente cargado. María Patiño, intentando suavizar las cosas, confesó que “hubo un lío” y trató de justificar el malentendido. “Creo que en ese momento no estabas bien”, explicó María a Belén, intentando recordar los detalles de aquellos días.

Pero esta explicación, lejos de apaciguar a Belén, solo aumentó su indignación. “¿Perdona? Esa falta de respeto…”, increpó Belén, visiblemente molesta, mientras sus compañeros intentaban calmarla.

Lo que comenzó como una simple confesión sobre una amistad con Isa Pantoja, terminó destapando lo que nadie sabía: el regalo que Terelu le hizo a Kiko Hernández no fue individual. Algo que Belén desconocía y que claramente la hizo sentir excluida.