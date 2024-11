Antonio David Flores confirma los rumores sobre Íñigo Errejón y Jorge Javier Vázquez

Antonio David Flores ha abordado en uno de sus últimos vídeos la reciente dimisión de Íñigo Errejón, quien ha sido denunciado por acoso sexual. El malagueño ha puesto el acento en las palabras que sobre el controvertido asunto ha escrito Jorge Javier Vázquez. Antonio David ha destapado lo que sucede en realidad en este controvertido tema, confirmando de una vez por todas los rumores.

Flores se refiere al artículo que Vázquez ha escrito en Lecturas en el que se pronuncia sobre el expolítico con una frase lapidaria. "Tristeza, decepción, sabor amargo, impotencia y fracaso", son las palabras con las que define el presentador lo sucedido con el exlíder de Sumar.

JORGEJA CONDENA A SU COLEGA ERREJON.

El ex de Rocío Carrasco ha leído a sus seguidores el artículo que Jorge Javier dedica a Errejón en su blog.

“La caída de Errejón es una victoria –otra más– del feminismo. Las mujeres han logrado cargarse a un hombre muy poderoso; bravo por ellas. La lucha continúa”, se puede leer en el citado texto.

Antonio David Flores critica el discurso de Jorge Javier Vázquez sobre Íñigo Errejón

Es precisamente ante esta frase ante la que Flores no puede evitar reírse. El que fuera colaborador de Telecinco ha querido aportar cuál es su punto de vista sobre lo que Jorge Javier califica como "triunfo".

"Continúan los juicios mediáticos paralelos, continúan sin respetar el derecho, el Estado de derecho", se quejaba el malagueño. Y matizó: "Continúa todo igual, aquí nadie ha aprendido nada".

Una reflexión que pone de manifiesto que el andaluz no está en absoluto de acuerdo con la visión de Jorge Javier Vázquez sobre el tema. Cabe recordar que Antonio David estuvo en el punto de mira durante la emisión de la docuserie en la que Rocío Carrasco daba a conocer diferentes episodios de su vida.

Una narración en la que el exguardia civil no quedaba bien parado y en la que Rocío Carrasco acusó al padre de sus hijos de malos tratos psicológicos.

El padre de Rocío Flores denunció que todo lo que se había dicho sobre él era absolutamente falso. Antonio David calificó lo sucedido con su persona de "terrorismo, acoso mediático y linchamiento mediático".

Indignado por el trato recibido por muchos de sus compañeros, Flores narró cómo se sintió tras el juicio al que fue sometido tanto en los medios como en la calle.

"Había gente que estaba viendo que tras esta denuncia pública de violencia de género había un negocio, venganza personal, intención de destruir a una familia y a una persona", sentenció.

Entonces, el que fuera tertuliano en diferentes espacios de Mediaset, vio cómo perdía su puesto de trabajo de manera repentina. Un despido que después el Tribunal Supremo declaró nulo dándole la razón a Antonio David Flores.

Antonio David denuncia los juicios mediáticos paralelos

Ahora, y al hilo de las denuncias que Íñigo Errejón ha recibido, Flores cuestiona a quienes consideran que esto es una victoria del feminismo. A esto hay que sumar su enfrentamiento público a Jorge Javier, firme defensor de su ex Rocío Carrasco.

"Se me ha destrozado la vida. Se me ha señalado públicamente ante todo un país", reprochó Antonio David sobre el programa en el que Jorge Javier participaba. Una situación que le resulta familiar y ante la que no está dispuesto a permanecer callado.