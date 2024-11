Primeras palabras de Rocío Flores tras el anuncio de Sonsoles Ónega: 'Ojalá que...'

Rocío Flores ha regresado a sus redes sociales para pronunciarse sobre una de las historias relacionadas con la DANA que Sonsoles Ónega ha recogido en su último programa. “Ojalá que se cumplan las promesas de las que tanto se habla”, ha escrito la influencer tras conocer la dura situación de Amparo.

Desde el pasado 30 de octubre no han dejado de salir todo tipo de relatos relacionados con esta catástrofe natural que ha sacudido varios puntos de Valencia y Castilla-La Mancha.

Gracias a todos los equipos de reporteros que se han desplazado hasta las zonas afectadas, hemos podido conocer cuál es la situación real por la que están pasando los vecinos. Entre ellas, la de Amparo.

Esta mujer no ha tenido ningún problema en compartir con el programa de Sonsoles Ónega las catastróficas consecuencias que ha tenido la DANA para ella y su familia. Palabras a las que Rocío Flores no ha tardado en reaccionar a través de su perfil de Instagram.

Tras el anuncio de Sonsoles Ónega, Rocío Flores ha roto su silencio

Durante la última emisión de Y ahora Sonsoles, los reporteros de dicho programa han tenido la oportunidad de conocer en primera persona algunos testimonios de los vecinos afectados.

Sin embargo, la historia que ha conseguido emocionar a Rocío Flores ha sido la de Amparo, una vecina de la Comunidad Valenciana. Visiblemente afectada, esta mujer le ha asegurado a Sonsoles Ónega que lo ha perdido todo, incluida su casa, a causa de esta devastadora DANA:

“Aunque no quiera, son 60 años aquí… A ver qué vamos a hacer. Me he ido a casa de mi hijo y ahora después donde mi hija. Pasaremos toda la vida así, lo que me queda”.

No obstante, Amparo no solo ha perdido bienes materiales. Tal y como ha asegurado esta mujer, todos sus animales también han fallecido a consecuencia de las inundaciones.

“En la casa antes teníamos ovejas y vivíamos de eso. Ahora, como falta mi marido, ya no tenía nada más que unos conejos y unas gallinas, pero yo me pasaba la vida muy feliz”, ha añadido a continuación.

Tras contar su historia, esta vecina de Valencia ha asegurado entre lágrimas que ahora depende de los cuidados de sus hijos. Palabras que han provocado la inmediata reacción de Sonsoles Ónega: “Primero, que la van a cuidar y segundo, que le quedan a usted años de vida, claro que sí, Amparo”.

Por su parte, Rocío Flores ha acudido a su perfil de Instagram para compartir su opinión acerca del desgarrador relato de Amparo.

“Ojalá que se cumplan las promesas de las que tanto se habla y se han hablado... Porque esto le rompe el corazón a cualquier persona”, ha asegurado a través de las historias de dicha red social.