Frank Cuesta consigue hundir a Yuyee en el último momento: 'Voy a hacer...'

Frank Cuesta comunicaba recientemente que había llegado a un acuerdo con Yuyee, su expareja y madre de sus hijos. Un trato que suponía la modificación de la titularidad del santuario de animales que construyó el aventurero en favor de su hijo mayor a cambio de 160.000 €.

Si bien en un principio el herpetólogo dejó muy claro que no disponía de esa cantidad económica, finalmente la situación daba un giro inesperado en los últimos días.

"Voy a hacer este directo con Frank", anunciaba David Cánovas Martínez, más conocido como TheGrefg. El streamer se hizo eco de la noticia y, ante la posibilidad de que Frank Cuesta viera cómo el santuario se perdía, quiso ayudarle.

Yuyee acepta transferir las tierras a nuestros hijos (160k euro++)

El youtuber murciano, popular por sus retransmisiones en plataformas como Twitch y Kick, protagonizaba este gesto solidario llamando la atención de varios miles de personas.

Frank Cuesta ha ganado la batalla que mantenía con su ex Yuyee

TheGrefg organizó un directo en Kick en el que se propuso la meta de conseguir 10.000 nuevos suscriptores en su canal. Además, se comprometió a donar el dinero recaudado durante la emisión para apoyar la causa de Cuesta.

La comunidad de seguidores del streamer respondió rápidamente y no tardó en superar el objetivo inicial. Tras una maratón de 24 horas en directo realizada en Kick, TheGrefg recaudó más de 100.000 €. Una cantidad que irá destinada a salvar el citado santuario de animales en ubicado en Tailandia y que dirige Frank Cuesta.

De este modo, el famoso presentador, conocido por su programa que comenzó a emitirse en 2010 en Cuatro, ha dado el paso definitivo con el que hunde a su expareja.

Fue a principios de agosto cuando Cuesta reconoció que estaba a punto de perder su santuario de animales en Tailandia. Yuyee le exigía un elevado alquiler por los terrenos. Aunque el leonés había pagado la compra con su propio dinero las leyes tailandesas impedían que la propiedad se registrara a su nombre.

Allí había construido un hábitat que cuenta con especies rescatadas y es además el lugar en el que Frank vive. El aventurero explicó recientemente que cree que Yuyee aceptó la oferta porque le estaba costando vender el terreno, pues cuenta con una orografía complicada.

Frank Cuesta consigue el dinero que Yuyee le pidió para poner el santuario a nombre de su hijo

Legalmente, Yuyee iba a ser la propietaria hasta que sus hijos alcanzasen la edad oportuna. Finalmente, tras conseguir Frank la cantidad solicitada por su ex, el santuario está salvado. Solo falta la firma de Yuyee para poner la tierra a nombre de Zorro, el hijo de la expareja.

La pareja se separó en diciembre de 2023 tras las tensiones que sufrieron cuando Yuyee salió de prisión. Acusada de tráfico de drogas, seis años y medio después de entrar en la cárcel fue puesta en libertad por falta de pruebas.

El naturalista hablaba sobre el desenlace de la batalla que mantiene con su ex en una de sus retransmisiones. "No es un pacto ni amigable ni no amigable. Al final del día lo que quiere es el dinero, no le interesa para nada el santuario", reconocía Cuesta sobre Yuyee una vez había logrado la cantidad solicitada.