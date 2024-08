Zape, hijo de Frank Cuesta, desvela el lado oscuro de Yuyee: 'Mi padre no es...'

Frank Cuesta pedía hace unos días ayuda desde su canal de YouTube a sus fans y seguidores para recuperar el santuario en el que ayuda a animales protegidos en Tailandia. Se trata de un emplazamiento propiedad de Yuyee, exmujer del aventurero, quien además le reclama una elevada cantidad de dinero.

Ha sido Zape, hijo de la expareja, quien ahora ha dado un paso al frente lanzando un mensaje que va directamente dirigido a su madre. El jugador de fútbol del Casalarreina CF, equipo de La Rioja, ha concedido una entrevista que deja clara cuál es su postura.

🔴 ENTREVISTA AL HIJO DE FRANK CUESTA: 'ZAPE' HABLA SOBRE LA SITUACIÓN

"Mi padre no es un santo, lo sabemos todos", ha afirmado el joven. Con todo, el hijo de Frank Cuesta reconoce que "no hay nada que pueda justificar lo que mi madre está haciendo ahora mismo. No creo que haya hecho nada para merecer esto, no se me ocurre nada'', añadía el deportista.

Frank Cuesta ha visto cómo su hijo ha tomado partido en medio de la polémica

Zape reconoce que está muy enfadado con su madre y que se ha puesto en contacto con ella. "Pero mi madre no habla de esta situación", explicaba.

"No me cogió el teléfono porque sabe que no lo está haciendo bien. Le diría que está traicionando a la persona que más la ha ayudado en la vida", aclaraba.

El hijo del protagonista de Frank de la jungla explicaba en la misma charla que le gusta pasar tiempo en el santuario cuidando animales.

"Para mí aquel lugar es muy bonito, algo que siempre ha querido mi padre, siempre ha querido tener algo así. Hace un par de años que compró el terreno, montó todo esto y está allí muy feliz", ha explicado en el directo.

El joven ha reconocido que "nunca he tenido muy buena relación con mi madre". Aun así, nunca imaginó que sucedería una situación como la que su padre está viviendo. "Mi padre lo ha dado todo siempre", explicaba.

Y aseguraba que si a alguien ha ayudado económicamente es a su madre. "Es algo muy muy fuerte", insistía el futbolista.

El hijo de Frank Cuesta se ha posicionado del lado de su padre

El enfado que sintió el hijo de Frank Cuesta provocó que tuviera un ataque de rabia y que publicara en sus redes sociales "traición se paga con traición". "Lo borré rápido porque no era bonito para poner en Instagram", ha reconocido.

A día de hoy Yuyee, expareja de Frank Cuesta, reclama al leonés un alquiler de 3.500 € por el Santuario Libertad. En realidad la citada reserva de animales legalmente le pertenece a ella, él no pudo ponerla a su nombre por no ser ciudadano de Tailandia.

Finalmente, llegaron a un acuerdo en el que fijaron que Frank pagaría a su ex 250.000 € en cuatro cuotas. Un desenlace que ha obligado a Cuesta a pedir ayuda y en el que su hijo Zape tiene clara cuál es su postura.