El hijo de Frank Cuesta confiesa toda la verdad: 'Mi vida es una mentira porque...'

Frank Cuesta está atravesando por dificultades personales en los últimos años.

Su hijo, Zorro, ha decidido romper su silencio y hablar sobre la compleja situación que atraviesa su familia. Sobre todo, en lo relacionado con su madre, Yuyee. En una entrevista con Javi Oliveira en YouTube, Zorro ha dejado claro que la realidad que ha vivido durante estos últimos años es muy diferente a la que muchos podrían imaginar.

La vida de Frank Cuesta cambió radicalmente cuando Yuyee fue encarcelada en 2014. Esto desató una larga batalla legal y emocional para él y sus hijos.

Zorro, quien debería haber heredado la propiedad del Santuario que Frank creó para rescatar animales, finalmente ha decidido compartir su versión de los hechos. Según él, su vida ha estado marcada por la espera y la incertidumbre, esperando durante siete años a que su madre regresara a casa. Sin embargo, la realidad que ahora enfrenta es devastadora.

Zorro, el hijo de Frank Cuesta, se pronuncia sobre el conflicto por el Santuario

La situación en el Santuario también ha sido un punto de discordia. Frank Cuesta creó este espacio con la intención de proteger a los animales y ofrecerles un hogar seguro. Sin embargo, ahora enfrenta presiones económicas que están poniendo en riesgo la continuidad del proyecto.

Zorro, quien debería haber asumido la responsabilidad del Santuario, se encuentra en una encrucijada, ya que su madre ha tomado decisiones que afectan directamente el futuro del lugar.

El conflicto entre Yuyee y Frank Cuesta no solo ha afectado a la familia, sino también al entorno laboral y emocional de ambos. Frank ha demostrado ser un hombre fuerte, luchando incansablemente por sus hijos y por el Santuario.

Sin embargo, esta situación lo ha dejado en una posición muy vulnerable. La confesión de Zorro no solo arroja luz sobre las dificultades que enfrenta la familia. También plantea preguntas sobre el futuro del Santuario y la estabilidad emocional de todos los involucrados.

Zorro lo dejó claro en la entrevista: "Ella no es la víctima". Esta declaración es de lo más reveladora, ya que Zorro está evidenciando que Frank Cuesta es quien tiene la razón en todo este conflicto. Además, no le ha dado ni parte de razón a su madre en todo este tema.

"La víctima es mi padre, que está trabajando todo el día para que sus hijos tengan un futuro", añadió Zorro, en un intento por resaltar el sacrificio que su padre ha hecho por ellos.

El hijo de Frank Cuesta también reveló que, a pesar de haber intentado comunicarse con su madre, Yuyee no ha querido responder a sus preguntas. "Le dije que lo que está haciendo es muy feo. Me da mucho asco. Vas a vender a tu familia por dinero", le dijo Zorro a su madre.

Zorro mencionó que su madre ha justificado sus acciones diciendo que necesita el dinero para asegurar su futuro, ya que no confía en Frank Cuesta. Esta afirmación ha generado un gran conflicto interno en la familia. Esto se debe a que, según Zorro, su padre ha sido el único que ha luchado por mantener la unidad familiar y garantizar el bienestar de sus hijos.

Zorro cuenta toda la verdad sobre su madre, Yuyee

En la entrevista, Zorro no dudó en expresar su descontento con la actitud que su madre ha mostrado recientemente. "Mi vida es un poco como una mentira, porque estaba siete años esperando por ella", confesó. Con esto se refiere a los años que ha esperado para verla mientras Frank luchaba por sacarla de prisión.

Uno de los aspectos más preocupantes que Zorro reveló es la situación de su hermana menor. Esta ha quedado al cuidado de la familia, pero sin el apoyo necesario de su madre. "Ella quiere tener una vida de ricos. Quiere comprar casas, coches y salir con sus amigas. Pero tienes una hija de 14 años, quédate en casa", comentó, dejando claro que siente que su madre ha abandonado sus responsabilidades como madre.

El hijo de Frank Cuesta mostró el profundo dolor que siente al ver cómo Yuyee se ha distanciado de la familia. Además, contó que ha tomado decisiones que, en su opinión, están motivadas por el dinero. "Ella no está pensando bien. No sé qué está pensando, pero no está haciendo las cosas bien", afirmó con evidente frustración.

Zorro también señaló que la situación familiar ha empeorado debido a la influencia de la nueva pareja de su madre, a quien culpa por el cambio de actitud de Yuyee. "Yo creo que es su pareja. Ella ha cambiado mucho", declaró.