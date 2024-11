Fernando Marcos, novio de Mayte Zaldívar, hace saltar las alarmas: 'He aguantado...'

Fernando Marcos ha vuelto a dirigirse a sus seguidores para compartir una reflexión. El novio de Mayte Zaldívar ha explicado que "cada vez que he aguantado un poco más, he encontrado algo mejor al otro lado". Unas palabras que demuestran que su vida no ha sido precisamente fácil y que se ha enfrentado a no pocos obstáculos.

Sin embargo, lejos de venirse abajo, su actitud es optimista. El ceutí afirma en que "cuando las cosas se ponen difíciles, lo fácil es pensar en rendirse". Sin embargo, su postura es la contraria.

Marcos advierte a sus fieles de que las "malas rachas no duran para siempre". Un mensaje lleno de ánimo para todos aquellos que en estos momentos se encuentren lidiando con dificultades.

Fernando Marcos desvela cuál es la clave para seguir adelante pese a los obstáculos de la vida

Para él, "la perseverancia, la constancia y la fuerza de voluntad" son capacidades que permiten a una persona seguir adelante.

El experto en inversiones de subastas no se separó de Mayte Zaldívar cuando esta mostró su apoyo a Julián Muñoz durante su enfermedad. Además, permaneció firme en su postura incluso cuando la castellonense accedió a casarse por segunda vez con el exalcalde de Marbella. Un enlace que tuvo lugar a principios de año y que trascendió varios meses después.

"La idea de casarnos la tomamos entre todos, incluido Fernando", aseguró Zaldívar en una entrevista. Según ella, Julián se mostró apenado por el hecho de que el expolítico y ella ya no estuvieran casados.

Fernando Marcos, además, fue un gran apoyo para el exedil fallecido en septiembre. El propio Julián Muñoz hizo una importante petición al ceutí en su lecho de muerte. Preocupado por el bienestar de su familia, le pidió que cuidase de todos, especialmente de Mayte y de sus hijas.

Fernando Marcos estuvo a su lado cuando esta decidió acompañar a Julián Muñoz durante su enfermedad

En una entrevista concedida por Julián a ¡De Viernes!, el que fuera pareja de Isabel Pantoja se mostró agradecido con el novio de Mayte Zaldívar. "A mí me trata con mucho respeto. Está muy pendiente de mí", aseguró entonces.

La historia de amor de Fernando Marcos y Mayte Zaldívar comenzó en el año 2003. El empresario se convirtió en el hombro de la mujer del alcalde de Marbella cuando este se fue con Isabel Pantoja.

Pese a la diferencia de edad, 16 años, ambos han demostrado que su relación puede con cualquier obstáculo que se presente. Quizás esa filosofía de vida que ahora ha compartido con sus seguidores le sirviera de ayuda en los momentos más complicados.

Fernando tampoco se distanció de Mayte cuando esta ingresó en prisión. Además, son muchos los que consideran que él fue el artífice de que Zaldívar y sus hijas perdonasen a Julián Muñoz por el gran daño que les causó.