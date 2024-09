El estado de salud de Isa Pantoja da un giro inesperado y deja mudo a Kiko Rivera

Isa Pantoja era intervenida esta semana de urgencia debido a una apendicitis. La hija de Isabel Pantoja no pensaba que cuando acudió al hospital de El Puerto de Santa María, en Cádiz, acabaría en el quirófano.

Pasadas unas horas de la operación, era Dulce, la que fuera su niñera, quien daba el último parte sobre el estado de salud de Isa. "Gracias a Dios, está todo controlado", explicaba en directo en Ni que fuéramos.

Lo cierto es que en un primer momento la preocupación por el estado de salud de la hermana de Kiko Rivera era máximo. Ahora, tras la operación, parece que la salud de Isa ha dado un giro a mejor.

Kiko Rivera sigue sin reaccionar tras el ingreso de su hermana

Kiko Rivera, mientras tanto, no se ha pronunciado sobre el estado de Isa. A lo largo de estos días el DJ no se ha referido en sus redes sociales a nada que tenga que ver con su hermana. En su perfil hay multitud de imágenes de sus últimas vacaciones y carteles de sus próximas actuaciones como pinchadiscos.

Nada que ver con la postura que Isa tomó hace un par de años cuando Kiko sufrió un ictus. La hija de Isabel Pantoja, entonces, acudió al centro hospitalario en el que se encontraba ingresado su hermano. Sin embargo, el hijo de Paquirri decidió que solo quería recibir la visita de su mujer "para no ponerse nervioso y que la tensión no le suba", aclaraba Irene Rosales entonces.

Ahora es Isa la que se ha visto obligada a acudir al hospital. La colaboradora de televisión sufría unos fuertes dolores en la zona del vientre que le impedían hacer vida normal, razón por la que decidió acudir al centro hospitalario.

Isa Pantoja no espera la visita de su hermano en el hospital

"Me dolía la boca del estómago y luego se me fue hacia toda la tripa. Era un dolor horroroso", confesaba Isa en su perfil de Instagram tras su primera visita a urgencias.

En un primer momento, tras realizarle los exámenes oportunos, los médicos concluyeron que Isa Pantoja sufría de gases. Sin embargo, las molestias, lejos de remitir, desembocaron en un problema de salud más serio.

A su lado, su marido, Asraf Beno, quien ha permanecido junto a Isa en todo momento. El ceutí se ha convertido en el apoyo incondicional de la joven en los buenos y en los malos momentos.

Pero no solo él, también Dulce, quien durante todo este tiempo se ha posicionado al lado de la hija de Isabel Pantoja. La que fuera persona de confianza de la popular artista reconocía al programa que presenta María Patiño que no están pasando por un buen momento tras el ingreso de Isa Pantoja.

Además, insinuó que no esperaban la visita de Isabel Pantoja ni de Kiko Rivera. "No quiero decir, sobran las palabras", reaccionaba tras ser preguntada si esperaba la presencia de la tonadillera. "Me muerdo la lengua", añadía.