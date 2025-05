'Espejo Público' confirma lo peor sobre Alejandra Rubio y saltan todas las alarmas

Alejandra Rubio se mostró muy enfadada tras conocer que su madre había hablado públicamente de Mar Flores en su última entrevista. Un gesto que ha sido muy comentado en diferentes programas como es el caso de Espejo Público. Lo que nadie esperaba que Gema López, colaboradora del citado espacio, destapara el desencuentro que mantienen madre e hija.

La citada colaboradora aseguraba que Terelu y Alejandra no se vieron en una fecha tan especial como es el Día de la Madre. López, además, reprochaba a la novia de Carlo Costanzia que se hubiera molestado por el hecho de que su madre mencionara a Mar Flores.

De hecho, justificaba la decisión de Terelu Campos de contar que le había regalado una flor de Pascua en Navidad. Un gesto que da a entender que entre ellas existe cordialidad. "Alejandra creo que te estás pasando", insistía Gema López señalando con el dedo a la colaboradora de Vamos a Ver.

Gema López advierte a Alejandra Rubio que se ha equivocado

López, además, insinuaba lo que sucede dentro del clan Campos: "Todos sabemos lo que pasa ahí", expresaba la periodista sin querer entrar en más detalles. Y añadió, refiriéndose a Terelu Campos: "Ella es la única que intenta apagar fuegos y le faltan manos". Unas palabras con las que la madrileña se posicionaba públicamente a favor de la mayor de las hermanas Campos.

La tertuliana de Espejo Público dejaba claro que si hay alguien que está equivocado esa es Alejandra Rubio.

Lo cierto es que las palabras de la prima de José María Almoguera generaron gran revuelo mediático. Los reporteros, que lograron captar con sus cámaras a Alejandra el pasado domingo, se interesaron nuevamente por el tema. La nieta de María Teresa Campos celebraba esa jornada su primer Día de la Madre junto a su pareja y su hijo.

Alejandra Rubio reconoció que se merecía el simbólico tirón de orejas que le dio Terelu

Entonces la joven, quien aseguró que había felicitado y recibido la felicitación de su madre, confirmó que no están peleadas. Rubio, aprovechó la ocasión para valorar las declaraciones que su madre hizo en ¡De Viernes!. Entonces la colaboradora dio un simbólico tirón de orejas a su hija por reprocharle que hablara de Mar Flores en su entrevista.

"No tengo que justificarme ni me voy a justificar", dejó claro Alejandra. Sin embargo, la influencer a continuación admitió: "Me lo merezco de vez en cuando", refiriéndose al tirón de orejas de su madre.

Una advertencia que está en la misma línea de las palabras que Gema López dedicó a Alejandra Rubio dejando claro que se posicionaba esta vez del lado de Terelu Campos.