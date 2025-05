Escándalo: destapan cuánto ha ganado Ana María Aldón por hablar de José Ortega Cano

Ana María Aldón se sentaba la pasada semanaen un plató para contestar, entre otras, a preguntas relacionadas con su matrimonio con José Ortega Cano. La andaluza ponía así precio a su testimonio sobre lo que vivió al lado del torero durante poco más de una década. Pocas horas después era Diego Arrabal quien destapa la cantidad económica que Ana María Aldón recibió por sentarse en el citado espacio de Telecinco.

El youtuber explicaba en su canal que la que fuera pareja de José Ortega Cano cobró más de 18.000 euros "para no decir nada". Arrabal, que se mostró muy crítico con la diseñadora, insistió en que Aldón es "una gran profesional para llevárselo crudo, para no contar nada".

A lo largo de varios minutos, el que fuera colaborador de televisión desarrolló cuál es la estrategia que estos momentos sigue la cadena de Mediaset. Diego Arrabal recordaba que Telecinco lleva muchos meses consecutivos perdiendo audiencia. "Quieren reactivar el mundo del corazón como antaño, pero estos personajes tienen poco que contar", matizaba refiriéndose al clan que rodea a Ortega Cano.

Se confirma la cantidad que Ana María Aldón cobró por su última entrevista

Además de Aldón, Gloria Camila también visitó ¡De Viernes! una semana antes. Según el youtuber, la hija de José Ortega Cano es igual de culpable que la exmujer de su padre por hablar de lo que vivieron en el pasado.

"Yo soy el primero que defiende a Ortega Cano", sentenciaba Diego Arrabal en medio de este cruce de acusaciones. Sin embargo, el paparazzi denunciaba el juego que tanto Gloria Camila como Ana María Aldón acaban de iniciar.

"Ponte a trabajar", soltaba Arrabal dirigiéndose a la hermana de Rocío Carrasco. El marbellí recordaba que hace poco más de un año Gloria Camila pidió a los medios que no hablaran de su familia. Algo que finalmente consiguió dado que "ellos no respondían".

"Al final todos son cómplices, todos están metidos en esta burbuja televisiva", afirmaba rotundo Arrabal. Unas palabras con las que apuntaba con el dedo tanto a Ana María Aldón como a Gloria Camila.

"Todos juegan a lo mismo", repetía nuevamente a sus fieles. El paparazzi confirmó que unos y otros lo que buscan es una cantidad económica como la que Ana María Aldón se embolsó el pasado viernes.

Gloria Camila Ortega sigue la misma línea que la de Ana María Aldón en televisión

Dando la razón a Arrabal, solo un día después de la entrevista de Ana María Aldón era Gloria Camila quien reaccionaba a la citada entrevista. Tras escuchar lo que la ex de su padre había dicho sobre ella en televisión, esta quiso responderle nuevamente en un plató de Telecinco.

Si bien confirmó que hablaría por ella, no por boca de su padre, Gloria Camila advirtió que no quería enredarse en una guerra mediática. "No vengo a defenderme", comenzó diciendo. "Prefiero mantenerme al margen", añadió a continuación.

Sin embargo, la joven sí entró a dar detalles de la relación que en su día mantuvo con la pareja de su padre. Nuevamente, entró en un juego a cambio de dinero del que hace un tiempo quiso mantenerse al margen.