Apagón absoluto para Ana María Aldón tras un lamentable suceso: 'Ha explotado'

Ana María Aldón no tenía intención el pasado fin de semana de encontrarse en el plató de Fiesta con Gloria Camila. La que fuera pareja de Ortega Cano estaba acostumbrada a ponerse delante de las cámaras y opinar de su ex sin que nadie le replicara. Ahora, la incorporación de la hija del torero al citado espacio de Telecinco ha provocado que la andaluza haya mostrado su desconcierto.

Ha sido Diego Arrabal quien ha destapado que Aldón se puso en contacto telefónico con los directores del programa en el que colabora. La andaluza les hizo saber que no quiere volver a pisar el plató de Fiesta. De hecho, fue llamativa su ausencia el domingo, un hecho que confirma la información aportada por el paparazzi en su canal de YouTube.

La complicada situación de Ana María Aldón tras el regreso televisivo de Gloria Camila

Sin embargo, antes o después Ana María Aldón regresará al magazine de fin de semana de Telecinco. Al menos ese es el punto de vista que el propio Diego Arrabal ha aportado en su último directo. Una decisión que, si bien no será del agrado de la diseñadora, finalmente acabará cediendo por no tener otra alternativa.

Diego Arrabal, además, recordaba que Aldón ha contado muchas cosas sobre Ortega Cano, que hace pocos días desmentía Gloria Camila. "De la mentira ha hecho su negocio", sentenciaba Arrabal sobre la gaditana, a quien conoció cuando esta llegó a la televisión.

"Quiso ser la más lista de la clase", soltaba con ironía el periodista marbellí para después afirmar que se cegó con el dinero acudiendo a no pocos programas. Una serie de hechos que, al final, ahora le estarían pasando factura.

Habrá que esperar para ver si este fin de semana Gloria Camila y Ana María Aldón coinciden en el mismo plató finalmente. Una ocasión en la que, delante de las cámaras, una y otra podrán exponer cuáles son sus puntos de vista sobre lo que vivieron. Sin embargo, lo que Aldón no podrá evitar es encontrarse con la réplica de la joven con la que vivió bajo el mismo techo.

Gloria Camila no esquivó las preguntas sobre Ana María Aldón en su regreso a Telecinco

Después de años vetada, la hija de Rocío Jurado regresaba a Telecinco como entrevistada y poco después como tertuliana de dos programas de la casa. Hace escasos días se confirmaba el fichaje de Gloria Camila como colaboradora de TardeAR y de Fiesta. Menos de 48 horas después de su entrevista en ¡De Viernes!, la joven aparecía en el mismo espacio en el que también colabora la exmujer de su padre.

La influencer, que no mantiene una buena relación con Ana María Aldón, no evitaba pronunciarse sobre ella. Gloria Camila sostenía que la ex de su padre "utiliza mucho" el victimismo.

Ante la posibilidad de que compartan minutos de tertulia en Fiesta, la joven dejaba clara su postura. "Yo espero un respeto por su parte igual que nosotros se lo estamos dando a ella", sentenció la hija de Ortega Cano.