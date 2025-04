Saltan las alarmas en 'Supervivientes' por la confesión de Koldo Royo: 'Muy triste'

En la última gala de Supervivientes, Koldo Royo hizo saltar todas las alarmas tras ser evacuado de la isla por problemas de salud. Tras ser atendido por los médicos, se determinó que Koldo podía reincorporarse al concurso, sin embargo, él expresó su deseo de abandonar. “Estoy muy triste, me da tristeza saber que tengo una edad y me gustaría hacer muchas cosas”, confesó lamentando su situación.

Koldo afirmó sentirse agotado física y emocionalmente, y explicó que su cuerpo ya no soportaba las exigencias del reality. Por ese motivo, pese a que la organización de Supervivientes no considera que deba dejar el concurso, acabó pidiendo ayuda a la audiencia. “Si me queréis apoyar, dejadme salir por la puerta de enfrente”, pidió entre lágrimas.

Koldo Royo da un gran susto en Supervivientes

En la última gala de Supervivientes, Koldo Royo volvió a acaparar la atención de toda la audiencia. Tras su deseo de abandonar de hace unos días, todos los ojos estaban en el chef y en si se mantenía firme en su decisión. Koldo no solo está decidido a poner fin a su aventura, sino que sus problemas salud provocaron que tuviera que ser evacuado de urgencia.

Royo hizo saltar todas las alarmas cuando, minutos antes de la gala, su salud empeoró y comenzó a sufrir mareos y problemas para respirar. El equipo médico actuó de inmediato y se llevó a Koldo fuera de la isla. A su regreso, desveló que se encontraba “muy triste” por el estado en el que se encontraba y por la decisión que había tomado.

“Me da tristeza saber que tengo una edad, me gustaría hacer muchas cosas y el cuerpo me está diciendo que hasta aquí hemos llegado”, explicó. Koldo confesó que su estado de ánimo ha decaído y manifestó dificultades para respirar y dolores corporales. “Yo me encuentro bien, pero psicológicamente estoy muy cansado y el cuerpo está sin masa muscular”, señaló.

Pese a su estado, los médicos de Supervivientes determinaron que podía continuar en el concurso. No obstante, Koldo se reafirmó en su idea de poner fin a su experiencia y se encomendó a la audiencia. A sus seguidores les pidió ayuda para salir y no tener que renunciar y “salir por la puerta de atrás”, evitando así la sanción.

Koldo Royo se reafirma en su idea de dejar Supervivientes

Koldo ha llegado a su límite y para él Supervivientes ya no tiene sentido si no le acompaña una buena salud. De un tiempo a esta parte su estado ha empeorado y, ante la idea de sumar más días, el cocinero se ha plantado. “Estoy pagando ya los dos meses de querer ser un chavalín, estoy triste porque la experiencia es maravillosa”, contó en la gala de anoche.

La ceremonia de salvación continuó con la ausencia de Koldo, dejando a Joshua, Makoke y Manuel en riesgo de expulsión. Joshua fue finalmente salvado por la audiencia, celebrando emocionado y dedicando palabras a sus seres queridos. Por lo que el chef continúa nominado y confía en que sus seguidores le ayudarán a poner fin a su concurso con dignidad.

“Tengo mucha pena, pero no quiero salir por atrás, si me queréis apoyar, dejadme salir por la puerta de enfrente, salir bien”, pidió. Tras su alegato, Carlos Sobera le comunicó para su tranquilidad que el chequeo médico había salido bien. “En los análisis no hay alteraciones que aconsejen tu salida del programa, por todo ello, puedes incorporarse a la playa”, comunicó Sobera.

Koldo reaccionó con alegría a las buenas noticias, pero esto no cambió su idea de dejar el concurso. Ahora todo está en manos de sus seguidores y veremos si hacen realidad su deseo de regresar en los próximos días a España.