Emilio Ponce, padre de Enrique Ponce, rompe su silencio: 'Queda mucho por hacer'

La familia de Enrique Ponce fue unas de las muchas afectadas por el paso de la DANA que arrasó varias localidades de Valencia a finales del pasado mes de octubre. Enriqueta y Emilio, padres del torero, veían cómo se quedaban sin casa y sin el negocio familiar que regentaban en Chiva. "Queda mucho por hacer", reconocía por primera vez el padre del torero a los reporteros.

Chiva, localidad natal del ex de Paloma Cuevas, fue una de las más afectadas por la catástrofe natural ocurrida hace pocas semanas. Era allí donde la familia de Enrique Ponce tiene un bar que funcionaba como peña de su hijo. "Han perdido recuerdos familiares de generaciones", señalaba hace unos días una vecina del citado municipio.

Ahora, ha sido el propio Emilio Ponce el que daba detalles de lo sucedido. "Yo no he entrado todavía, no sé si se ha salvado alguna cosa. Había un traje, unos trajes, y fotografías y cosas…", aclaraba, refiriéndose a las pertenencias que allí guardaba de su hijo.

Emilio explicaba por dónde entró el agua y lo que provocó a su paso: "La planta baja está toda destrozada. Todos los muebles y todo lo que había, la han ido sacando y a la basura todo", revelaba. Y añadía: "Aquí ayuda no ha faltado, nos ha ayudado toda la gente que se ha volcado desde muchos sitios, desde otros pueblos, de fuera...".

Emilio Ponce, además, daba a conocer que su hijo ya se ha desplazado para Chiva, donde ha comprobado de primera mano cómo está todo. Una visita que no trascendió a los medios y en la que el torero fue testigo de los desperfectos ocasionados en el negocio y en la casa de sus padres.

Pese a los daños materiales, el suegro de Ana Soria se mostraba resignado. "Lamentaciones ya no caben ninguna, o sea que esto es lo que hay y lo que venga aguantaremos como podamos y ya está", sentenciaba. Unas palabras con las que dejaba a la vista su resignación y su deseo de seguir adelante.

Enrique Ponce, muy discreto siempre con todo lo relacionado con su vida privada, aclaró que sus padres se encontraban bien tras el paso de la DANA por Valencia. A su llegada al aeropuerto de Madrid procedente de Perú, el torero aseguró que sus progenitores estaban bien.

Además, manifestó de su intención de hacer "todo lo posible" por ayudar a las comunidades afectadas por la tragedia. "Mi solidaridad con la Comunidad Valenciana y con los de Albacete, y con mi pueblo en especial, Chiva. Es todo muy triste", expresó.

Enrique Ponce, que en estos momentos se encuentra en México cumpliendo con más compromisos profesionales, tiene previsto participar en un evento taurino solidario en Madrid. Una de tantas iniciativas solidarias en la que coincidirá con otros diestros conocidos como Roca Rey, Alejandro Talavante o José María Manzanares.