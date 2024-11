Elena Tablada, ex de David Bisbal, da el paso definitivo: 'Quiero que…'

Elena Tablada, conocida por su relación con David Bisbal, está en el centro del foco mediático. Esta semana, la diseñadora y empresaria dará mucho de qué hablar con su esperada aparición en el programa ¡De Viernes!. Elena abordará la tensa relación con su exmarido, Javier Ungría, además ha confesado que su psicóloga le ha dicho que: "Quiero que hagas una lista enumerando lo que te ha dolido".

La cita promete ser intensa. Elena llega a ¡De Viernes!, para dar su versión de los hechos mientras aún sigue activa una dura batalla judicial contra Javier. Una lucha que no solo afecta su vida personal, sino también su imagen pública.

En el avance de la entrevista, Elena lanza una afirmación que deja claro su estado: “No por silenciar a una persona las cosas no ocurren”. Una frase que refleja el vacío que, según ella, ha sentido desde que se separaron.

Elena Tablada, ex de David Bisbal, da el paso definitivo

La polémica se centra en la falta de diálogo entre ambos, cuando se le pregunta si considera a Javier un cobarde, Elena no lo descarta. “El hecho de no sentarse conmigo…”, responde, dejando entrever su frustración. Aunque intenta mantener la calma, es evidente que guarda sentimientos encontrados hacia su expareja.

En un momento especialmente revelador del avance, Elena menciona a su psicólogo como clave para tomar esta decisión. “Me dice mi psicólogo: quiero que enumeres cada cosa que no te gustó, que te hizo daño, que te dolió…”, comparte con sinceridad. Ese ejercicio personal parece haberla llevado a un punto de no retorno, ahora, está lista para exponer su lista de agravios frente a toda España.

Con esta entrevista, Elena Tablada da el paso definitivo. ¡De Viernes!, será el escenario donde, por primera vez, detallará cómo ha vivido su relación con Javier Ungría tras su separación. Quiere que la audiencia conozca su verdad y, sobre todo, poner fin a especulaciones que han rodeado su ruptura.

Elena abordará en su entrevista todos los aspectos de su matrimonio junto a Javier Ungría

La ex de David Bisbal no se guarda nada. Según adelanta, su objetivo es claro: hablar con total honestidad sobre su experiencia y los episodios que la han marcado en los últimos años. Con una mezcla de valentía y vulnerabilidad, Elena se sentará frente a las cámaras para contar cómo es realmente Javier Ungría desde su perspectiva.

La participación de Elena en ¡De Viernes!, ha generado una gran expectación. Su paso por este programa no es solo una forma de sanar, sino también una declaración de intenciones. No más silencios y no más evasivas.

La entrevista promete ser uno de los momentos más comentados de la semana. Con su testimonio, Elena no solo busca compartir su historia, sino también cerrar un capítulo doloroso de su vida. Un paso que podría marcar un antes y un después, tanto para ella como para Javier.

En pocas palabras, Elena Tablada está lista para hablar. La cita es este viernes. La verdad, en su versión, está a punto de salir a la luz.