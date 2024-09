Elena Tablada explica su preocupación por Ella, su hija con David Bisbal: ‘Filtraba…’

Elena Tablada ha vuelto a situarse en el centro de la atención mediática al protagonizar la segunda temporada de Me quedo contigo. En esta ocasión, la ex de David Bisbal ha decidido abrirse como nunca antes, revelando detalles de sus relaciones pasadas.

Además, ha explicado la preocupación que tiene por Ella, su hija con David Bisbal. Y es que ha confesado cómo se lleva con su madre al desvelar que: “Filtraba información a la prensa”.

Elena Tablada habla sobre la complicada relación que mantiene con su madre

El programa, que consiste en una serie de sesiones con la psicóloga Andrea Vicente, ha ofrecido a Elena un espacio para sincerarse sobre ciertos temas. Desde su mediática relación con David Bisbal hasta el complicado divorcio de su segundo marido, Javier Ungría.

En los primeros episodios del programa, Elena Tablada deja claro que uno de los pilares más importantes en su vida siempre ha sido su familia. Sin embargo, es precisamente en este ámbito donde ha enfrentado algunos de los momentos más duros. “Se empezó a enturbiar a raíz de mi relación con David”, confiesa.

“Filtraba información a la prensa”, afirma Elena de manera tajante, visiblemente afectada, refiriéndose a su progenitora. La diseñadora relata cómo esta situación le causó un gran dolor.

“¿Le pusiste límites?”, le pregunta la psicóloga Andrea Vicente. “Sí, pero ella no entiende de límites”, responde Elena. Unas palabras que dan a entender que su madre nunca supo gestionar correctamente la fama, ni el delicado equilibrio entre lo personal y lo público.

El conflicto con su madre no solo giró en torno a las filtraciones a la prensa. En el mismo programa, Tablada reconoce que la relación con su progenitora fue complicada en muchos aspectos. “Lo que me crea desconfianza de ti es que haces cosas y me las ocultas”, le confiesa Elena cara a cara a su madre.

Elena ha confesado cómo ha vivido su divorcio de Javier Ungría

También se exploran otros aspectos de la vida de Elena, como su relación con Javier Ungría, el padre de su segunda hija. Con quien ha vivido un divorcio complicado.

Durante las sesiones con la psicóloga, Tablada deja entrever lo doloroso que ha sido enfrentar esta separación, especialmente en lo que respecta a la custodia de su hija. “Lo que me ha hecho no se lo merece ningún ser humano”, afirma Elena, refiriéndose a su exmarido y los desafíos que ha enfrentado desde que se separaron.

Pero quizás uno de los momentos más conmovedores del programa llega cuando Elena habla de sus miedos más profundos. Uno de ellos sobre su hija mayor, Ella, fruto de su relación con David Bisbal.

Entre lágrimas, la diseñadora expresa su temor de que su hija haya sido testigo de todo el dolor que ella ha sufrido por amor. “Me da mucha pena porque va a desconfiar, porque ha visto a su madre mendigando amor”, confiesa, visiblemente afectada.

A pesar de todos los desafíos que ha enfrentado, Elena Tablada deja claro que está decidida a seguir adelante con una actitud renovada. “A partir de ahora voy a valorarme como quiero que la gente me valore a mí. Confío en el proceso”, concluye, mostrando una clara intención de sanar sus heridas y enfocarse en el futuro con una nueva perspectiva.