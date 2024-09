El delicado problema entre Jimmy Giménez-Arnau y Pipi Estrada que nadie puede olvidar

Recientemente, se apagó una de las voces más reconocibles de la televisión española: Jimmy Giménez-Arnau. Y es que el fallecimiento del periodista a los 80 años ha recordado uno de los momentos más polémicos de su trayectoria delante de las cámaras.

Se trata de los enfrentamientos más recordados por la audiencia de Sálvame: la violenta discusión que protagonizó con Pipi Estrada. Este suceso, que tuvo lugar en directo, marcó un antes y un después en la carrera de ambos tertulianos.

Jimmy Giménez-Arnau y Pipi Estrada comenzaron a discutir en plató

Todo comenzó como una simple discusión en el plató de Sálvame, pero la situación pronto se salió de control. En aquella ocasión, Pipi Estrada y Jimmy Giménez-Arnau se enzarzaron en un acalorado debate a raíz de un mensaje de móvil que Pipi había recibido.

El cual estaba relacionado con uno de los temas que se estaban discutiendo en el programa. Sin embargo, lo que comenzó siendo un intercambio de opiniones rápidamente escaló a un enfrentamiento personal lleno de insultos y amenazas.

Durante el intercambio de palabras, Jimmy no se contuvo y lanzó varios insultos directos a Pipi Estrada. Entre ellos, destacó una frase que ha quedado grabada en la memoria de los espectadores: lo llamó “desgraciado” y, en uno de sus ataques más crueles, lo apodó “cornudo talla 5”. Este comentario hizo referencia de manera despectiva a las conocidas infidelidades que habían marcado la vida personal de Pipi Estrada, y fue el detonante de la explosión emocional que vendría después.

La tensión en el plató seguía en aumento cuando Jimmy confesó: “Le pego una hostia que se le caen los cuernos”. En ese momento, el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, intervino rápidamente al darse cuenta de que la situación se estaba descontrolando.

En un intento por evitar que la discusión se les fuera de las manos, Jorge Javier dio paso a la publicidad. Incluso pidió a Jimmy que abandonara el plató.

Pipi pegó una patada a Jimmy durante la publicidad

Sin embargo, durante el corte publicitario, la situación empeoró de manera inesperada. A pesar de los intentos del equipo de producción por contener la tensión, Pipi Estrada, visiblemente alterado por los insultos de Jimmy, no pudo contenerse. El colaborador decidió enfrentarse físicamente a su compañero. Según narró más tarde Jorge Javier, lo que ocurrió fuera de cámaras fue un duro episodio de violencia.

El presentador describió cómo Pipi Estrada atacó a Jimmy Giménez-Arnau propinándole una patada. Jimmy, que ya tenía problemas de salud, se vio gravemente afectado por la agresión. El periodista, que sufría de molestias en la rodilla, no solo salió herido del altercado, sino que tuvo que ser operado posteriormente de una lesión en el talón de Aquiles.

El incidente no solo marcó un punto de inflexión en la relación entre Pipi y Jimmy, sino que también afectó a la dinámica del programa. Tras la pelea, la productora de Sálvame tomó la decisión de apartar temporalmente a Pipi Estrada del espacio televisivo. La noticia fue comunicada en directo por Jorge Javier Vázquez, en un momento que dejó a la audiencia y a los colaboradores en shock.

Pipi, consciente de la gravedad de lo ocurrido, aceptó la decisión con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. “Fue una nube negra, no me acuerdo de lo que ocurrió y no voy a justificarme porque no es justificable”, lamentó visiblemente afectado. A pesar de sus disculpas, el incidente ya había dejado una marca imborrable en su carrera.

El impacto de esta pelea fue tal que, a lo largo de los años, ha sido recordada en numerosas ocasiones por los seguidores de Sálvame. Ahora, con el reciente fallecimiento de Jimmy Giménez-Arnau, no podemos olvidar uno de los momentos televisivos que marcó su carrera televisiva.