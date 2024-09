El llamativo apodo que María Teresa Campos le puso a Emma García: 'Le llamaba…'

Una revelación impactante ha sacudido el panorama televisivo. Kiko Hernández ha compartido en Ni que fuéramos una sorprendente exclusiva que implica a María Teresa Campos y Emma García.

Según el marido de Fran Antón, la veterana periodista María Teresa Campos habría bautizado a Emma con un llamativo apodo. Y es que Kiko Hernández aseguró que “le llamaba la vasca”.

Así fueron los inicios de Emma García

Todo comenzó en 2002, cuando Emma García debutaba en el canal de Mediaset con el programa A tu lado, una de las apuestas más fuertes de la cadena para las tardes. Emma venía de la televisión autonómica vasca ETB, y su llegada a la cadena nacional supuso un gran salto en su carrera. Sin embargo, según Kiko Hernández, su aterrizaje en Telecinco no fue bien recibido por todos, en especial por María Teresa Campos.

Kiko Hernández en aquella época acababa de salir de Gran Hermano y comenzaba su carrera televisiva como colaborador. Hernández explicó cómo fue testigo de los tensos momentos entre María Teresa Campos y la producción del nuevo programa de Emma García.

“Enseguida entré en Telecinco después de salir de Gran Hermano, y me ofrecieron trabajar o bien con María Teresa Campos en las mañanas, o bien con Emma García en las tardes”, explicó Hernández en su revelación. La decisión, al parecer, no fue fácil, y Kiko hizo sus indagaciones antes de tomarla. “Pregunté los cachés y, al final, me quedé en las tardes, en A tu lado con Emma García”.

Kiko Hernández desvela el apodo que María Teresa Campos puso a Emma García

Lo que pocos sabían, hasta ahora, es que la situación detrás de las cámaras estaba cargada de tensiones. Según Kiko, María Teresa Campos estaba molesta con la cadena porque tenía otros planes para ese horario de tarde.

“Me enteré de toda la movida”, confesaba Kiko, desvelando lo que podría haber sido un conflicto de poder entre Campos y la directiva de Telecinco. “La tarde la quería María Teresa para su hija, Terelu Campos, y no para Emma García”, añadió el colaborador.

Sin embargo, la sorpresa mayor vino cuando Kiko Hernández reveló el apodo que María Teresa habría utilizado para referirse a Emma García en aquel momento. “Montó tal pollo en un restaurante porque le habían dado el programa a «la vasca», decía ella: «a la vasca en vez de a mi hija»”, desveló Kiko.

Este comentario, que podría considerarse un simple apodo sin maldad, adquiere otro matiz en el contexto de la tensión por el control de las tardes. María Teresa Campos no vio con buenos ojos que una recién llegada como Emma García se hiciera con un espacio que, según Kiko Hernández, Campos consideraba reservado para su hija Terelu.

Emma García, por su parte, supo aprovechar la oportunidad que le brindó Telecinco con A tu lado y convirtió el programa en un éxito rotundo. La presentadora se ganó el cariño de la audiencia y se consolidó como una de las caras más visibles de la cadena durante años.

A pesar de la aparente rivalidad con María Teresa Campos, Emma nunca habló públicamente sobre ningún conflicto con la veterana periodista, al menos hasta ahora. Por el momento, Emma García no se ha pronunciado sobre esta revelación de Kiko Hernández. Sin embargo, la noticia ha generado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento, especialmente entre quienes conocían la relación profesional entre ambas presentadoras.