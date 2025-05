Drama en 'Supervivientes' por culpa del episodio vivido por Álvaro Muñoz Escassi

Álvaro Muñoz Escassi ha sido cuestionado durante muchas semanas por su actitud en Supervivientes. El jinete, poco implicado en las principales tramas del reality, no generaba conflictos ni tensión en las dinámicas, resultando poco atractivo para el espectador. Sin embargo, Escassi rompía esa tendencia al reconocer esta semana cómo se sintió en uno de los episodios más controvertidos de su vida.

En concreto, se refirió a las infidelidades que cometió cuando era pareja de Lara Dibildos. El andaluz no pudo evitar que vieran la luz unas comprometidas fotografías en las que aparecía con otra mujer cuando todavía salía con la hija de Laura Valenzuela.

Si bien en un primer momento la actriz le perdonó, lo cierto es que las deslealtades continuaron hasta que rompieron poco después del nacimiento del único hijo que tienen en común.

Álvaro Muñoz Escassi reconoce que se sintió muy mal tras serle infiel a Lara Dibildos

"Yo lo pasé muy mal, porque me sentí como una mierda", comenzaba diciendo Escassi más sincero que nunca. "No quería salir de casa, me quería morir, ¿cómo podía haber sido tan tonto de hacerle eso?", se preguntaba el concursante.

A continuación, el ex de María José Suárez aseguraba que la madre de su hijo Álvaro finalmente le perdonó. De hecho, en la actualidad mantienen una buena relación de amistad.

Escassi decidió sincerarse con Carmen Alcayde quien hizo las veces de reportera en la isla. Una entrevista improvisada en la que el jinete reconocía ser "muy práctico" y tener poca memoria. "Voy seleccionando y me acuerdo de cosas puntuales para guardar la memoria para todo lo que viene", explicaba.

Sin embargo, de lo que no se ha olvidado todavía es del momento en el que fue desleal a su entonces pareja. "Escassi me fue infiel a la semana de conocernos", reconocía la propia Lara Dibildos en una entrevista a Sálvame Deluxe.

Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escassi transformaron su relación amorosa en un fuerte vínculo de amistad

Precisamente esa situación fue la que marcaría su relación, la incapacidad del concursante de Supervivientes para comprometerse y ser fiel a su pareja. Aun así, cuando sucedía, Álvaro admitía tener la culpa, pedía perdón públicamente y ambos se daban una nueva oportunidad.

Lara, en la citada charla, llegó a reconocer que el tiempo que duró su relación con el jinete este "gustaba a todas y a él le gustaban todas".

Pese al varapalo que supuso para ella la ruptura, finalmente Lara y Álvaro fueron capaces de transformar su relación amorosa en un importante vínculo que mantienen hasta hoy. Decidieron que lo mejor era tomar caminos separados, dejar de ser una pareja, proteger lo que habían creado juntos y salvaguardar su amistad por el bien de todos. Prueba de ello fue en 2023 cuando Escassi se convirtió en uno de los principales apoyos de la actriz cuando falleció su madre Laura Valenzuela.