Terelu Campos hunde a Leticia Requejo con una exclusiva que nadie había imaginado

Leticia Requejo se quedaba este jueves sin palabras al leer en pleno directo el mensaje que había recibido de Terelu Campos en su teléfono móvil. La hija de María Teresa Campos enviaba un demoledor texto a la colaboradora de TardeAR quien no tenía reparos en compartirlo con la audiencia. "Me agradecería que no la volviese a llamar", comenzaba leyendo la periodista.

A continuación, Requejo, quien no ocultaba su sorpresa, reaccionaba con un "Perfecto. Lo respeto", al deseo formulado por la madre de Alejandra Rubio.

El programa de Telecinco iniciaba su emisión el pasado martes con unos audios exclusivos en los que Alejandra Rubio reaccionaba a una exclusiva de su tía Carmen Borrego. Hace un año, la hija de Terelu Campos enviaba un mensaje a una persona de su confianza criticando la actitud de su tía, a quien describió con calificativos nada acertados.

Leticia Requejo lee en directo el controvertido mensaje que le había enviado Terelu

Tras esto, desde el programa TardeAR intentaban ponerse en contacto con las protagonistas de la noticia. Mientras Alejandra Rubio era avisada por la dirección, Leticia Requejo intentaba hablar con Terelu Campos con la intención de aclarar lo sucedido. Mientras tanto, Carmen Borrego prefirió guardar silencio.

La respuesta de Terelu no se hizo esperar y esta decidió hacerlo mediante un mensaje. "Me parece de una hipocresía que queráis coleguear ahora conmigo", manifestaba la tertuliana. Y añadió: "Qué pena que no lo hubieseis puesto antes porque no habría ido al programa ni muerta".

Unas palabras que dejan a la vista el monumental enfado de la mayor de las hermanas Campos quien, irónicamente, deseaba mucha audiencia al espacio de Ana Rosa Quintana. Para la hija de María Teresa Campos lo sucedido es una 'traición'. La andaluza acudió hace una semana a TardeAR para aclarar a todas las polémicas sobre su familia y enfrentarse, además, al estreno de La Familia de la Tele.

Terelu Campos se mostró indignada con la información que se dio a conocer sobre su hija en TardeAR

Entonces era Leticia Requejo quien tomaba la palabra. "Entiendo que para Terelu no sea agradable la situación y que para ella su talón de Aquiles es su hija", dejaba caer la comunicadora.

Pocas horas después, Alejandra Rubio rompía su silencio para explicar el porqué de los controvertidos audios. La novia de Carlo Costanzia aclaraba que su tía le había dicho que "no tenía ningún problema".

Aun así, ella misma reconocía que habla muy mal cuando se enfada e intentó quitarle hierro al asunto. "Tampoco es para tanto, podría haber sido peor conociéndome cuando estoy enfadada", soltaba la hija de Terelu Campos.

La sobrina de Carmen Borrego, a diferencia de su madre, se mostró tranquila ante la polémica y afirmó rotunda que no hay ningún problema dentro de su familia. "Si ella se lo ha tomado mal, lo siento y ya está", admitió a modo de disculpa.