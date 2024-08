A Cristina Porta no le tiembla la voz y habla de Kiko Jiménez: 'Me da pena porque...'

Cristina Porta ha sido uno de los últimos rostros conocidos en dar su particular punto de vista sobre la polémica que rodea a Maite Galdeano y su hija Sofía Suescun. La exconcursante de Secret Story ha reconocido que le da pena ver la situación en la que se han visto envueltas ambas.

"Una madre y una hija que se han separado y van a acabar en los tribunales", explicaba la periodista, recién llegada de América tras participar en La casa de los famosos.

Además, Porta considera que es necesario conocer la versión de todos los protagonistas. La leridana mostraba mucho interés en que se aborde cómo está el novio de Sofía. "Quiero saber la verdad porque también su imagen ha sido dañada, estáis dibujando a un Kiko muy malo", apuntaba la comunicadora.

Cristina Porta se sincera sobre la polémica que salpica al novio de Sofía Suescun

Cabe recordar que el propio Kiko Jiménez hablaba sobre el tema hace unos días en Fiesta. Una intervención en la que anunció que había denunciado a la madre de su pareja.

"Por amenazas graves que ha hecho hacia mí y las acusaciones que está haciendo tanto en privado como en público, redes sociales y televisión", explicaba. Una decisión a la que respondía la propia Maite tomando también medidas legales.

Porta está del lado de quienes consideran que la madre de Sofía Suescun está mal psicológicamente. E incluso ha desvelado que la propia Maite ya es consciente de que es conveniente que se ponga en manos de especialistas.

La presentadora reconoce que Maite, con quien ha coincidido en muchos platós, siempre le ha caído muy bien. Además, desvelaba que en una ocasión en la que ambas estuvieron trabajando la misma noche en el Deluxe, Galdeano le contó que Sofía y Kiko nunca vivirían juntos. Una frase que argumentó poniendo como ejemplo que cada uno se había construido su propia casa.

Cristina Porta ha desvelado un comentario que le hizo Maite Galdeano

Era Sofía quien en su entrevista a ¡De Viernes! aclaraba que habían construido dos casas y no una sola porque no podían vivir juntos. La razón no era otra que los celos de Maite. La navarra no aguantaba que su hija viviera con su novio ni que tuvieran muestras de amor en su presencia.

Cristina Porta, además, aprovechaba la ocasión para revelar la llamativa confesión que le hizo Maite Galdeano sobre Sofía Suescun y su novio. "Me decía que no estaban tan bien", recordaba.

Las palabras de Maite no dejaron indiferente a Cristina Porta. De hecho, a la periodista le resultaron algo extrañas, pues Kiko y Sofía se muestran como una pareja sólida después de cinco años de relación.

Habrá que esperar para ver si, tal y como apuntaba Cristina Porta, es Maite Galdeano quien responde a su hija ante las cámaras. La que fuera concursante de Gran Hermano podría sentarse en el mismo plató de Telecinco para dar su versión de lo que en realidad sucede. Un testimonio que de producirse dará mucho que hablar.