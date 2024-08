Carmen Alcayde hace una polémica confesión sobre Terelu Campos: 'Es verdad que...'

Carmen Alcayde lleva desde principios del mes de agosto como colaboradora de Fiesta. La periodista, desde hace muchos años vinculada a Telecinco, ha tenido ocasión en este tiempo de coincidir con muchos rostros conocidos. Entre ellos Terelu Campos, de quien ahora ha realizado una sincera reflexión sobre algo que muchos han puesto en duda.

Carmen Alcayde asegura que cree el testimonio de la hija de María Teresa Campos cuando dice que tiene problemas económicos. Una confesión polémica, pues nadie creía a Terelu. "Hago malabarismos para sobrevivir", confesó la tertuliana en una reciente entrevista a la revista Lecturas.

En la misma publicación, la hermana de Carmen Borrego reconocía cuál era único lujo que, según ella, que se permite. "Tengo una persona de servicio", desvelaba.

Carmen Alcayde cree a Terelu cuando dice que tiene problemas económicos

Y añadía: "Me da miedo sentirme desvalida, estar sola y que me pase algo de salud", explicaba para justificar su decisión. Un testimonio que después se ha encontrado con los comentarios de quienes la cuestionaban.

Alcayde, tras finalizar la emisión del programa para el que colabora, respondía a los reporteros. Preguntada por las declaraciones de Terelu la valenciana ha asegurado que la mayor de las Campos no miente y justificaba sus palabras. "Cuanto más tienes más pagos tienes, más deudas", comenzaba diciendo.

Apuntaba además que la profesión que ambas comparten puede dar una imagen que realmente no es. Aun así, la periodista se mostraba comprensiva con la opinión de quienes no acaban de creer las palabras de la madre de Alejandra Rubio. "Cuanto más tienes más gastas", añadía, dando a entender que es por ahí por donde iba el comentario de Terelu.

La periodista apoya el cuestionado testimonio de Terelu

Alcayde, por su parte, reconocía que con lo que ella gana tiene para vivir, eso sí, sin parar de trabajar. "No me quejo", aseguraba. Unas palabras que demuestran el buen momento por el que atraviesa la tertuliana.

Cabe recordar que, tras entrar en la casa de Gran Hermano VIP, Carmen Alcayde presentaba públicamente a Charli, su pareja con quien se lleva más de dos décadas. Sin importarle la diferencia de edad, la periodista se encuentra feliz y enamorada, aunque por el momento no tiene planes de boda. "De momento no, estoy muy feliz, enamorada, pero no me caso, no me caso", desvelaba.

En octubre de 2022, Carmen Alcayde anunciaba en Sálvame Diario que se separaba de su marido tras treinta años de relación. Un año después, la tertuliana elegía el espacio ¡De Viernes! para presentar a su actual pareja.