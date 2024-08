La complicada experiencia de Carlos Latre al abandonar a Chenoa: 'Llegado a desear...'

Carlos Latre es, sin duda, uno de los humoristas más queridos de la televisión española. Conocido por su talento para la imitación, ha sido una figura fundamental en programas de éxito como Tu cara me suena.

Sin embargo, recientemente, Carlos Latre ha vivido un cambio significativo en su carrera. Este cambio, que lo aleja de sus antiguos compañeros como Chenoa, ha traído consigo experiencias inesperadas y no siempre agradables.

El humorista ha sido parte de Tu cara me suena desde su primera edición. Ha compartido mesa en el jurado con Chenoa y otros compañeros durante más de una década. Su salida del programa ha sido una sorpresa para muchos, tanto dentro como fuera del entorno televisivo.

Ahora, se enfrenta a un nuevo reto profesional en Mediaset, donde será el encargado de conducir el Babylon Show. Un nuevo formato de Telecinco que competirá directamente con gigantes de la televisión como El Hormiguero y La Resiliencia.

En una reciente entrevista con Infobae, Carlos Latre no solo habló sobre este nuevo desafío, sino también sobre cómo ha sido su salida de Tu cara me suena. "Me desearon la muerte", confesó el humorista.

Carlos Latre desvela una mala experiencia tras su salida de Tu cara me suena

Dejar atrás un programa que ha sido una parte tan importante de su vida no fue una decisión fácil para Carlos Latre. En su entrevista, confesó la pena que siente al dejar Tu cara me suena.

"No sabes la pena que me da. Lo voy a echar mucho de menos", expresó con evidente nostalgia. El humorista ha estado ligado al programa desde su inicio, compartiendo risas, emociones y momentos inolvidables junto a sus compañeros del jurado y los concursantes.

Carlos Latre explicó que su decisión de marcharse fue motivada por la necesidad de tomar riesgos y enfrentarse a nuevos desafíos.

"La vida es riesgo y un poco de rock&roll. Si hay una piscina, yo voy a saltar", comentó. El humorista subrayó su disposición a enfrentar nuevos retos, aunque ello signifique dejar atrás algo tan querido como Tu cara me suena.

No todo ha sido fácil en esta transición para Carlos Latre. El humorista reveló que, tras anunciarse su salida del programa, recibió todo tipo de comentarios, algunos de ellos muy duros.

"Hemos oído de todo, hasta me han llegado a desear la muerte. Un fan de Tu cara me suena me dijo: «Después de dejar el programa, ya te puedes morir»", confesó.

Estas palabras muestran la intensidad con la que algunos seguidores viven la televisión y cómo las decisiones de los artistas pueden generar reacciones extremas. Carlos Latre, conocido por su sentido del humor, ha tratado de tomarse estas palabras con filosofía, aunque no deja de ser un episodio desagradable.

Carlos Latre habla de su nueva aventura en Babylon Show

A pesar de estos momentos complicados, Carlos Latre está ilusionado con su nuevo proyecto en Mediaset. El humorista se prepara para debutar en Telecinco con Babylon Show, un formato que promete ser el culmen de toda su carrera. “Estoy muy ilusionado porque este programa es el culmen de toda mi carrera”, aseguró.

El programa es una apuesta fuerte por parte de Telecinco para competir contra El Hormiguero de Pablo Motos y La Resiliencia de David Broncano. Carlos Latre tiene claro que no será fácil, pero se muestra confiado en que su experiencia y su talento para conectar con la audiencia serán clave para el éxito del show.

A pesar de la presión, Carlos Latre se siente preparado para lo que viene. "Intentaremos gustar a todo el mundo, pero está claro que yo ya salgo al primer programa sentenciado", comentó, consciente de que competir en esa franja horaria será una tarea difícil.

Sin embargo, después de 25 años en televisión, Carlos Latre se muestra tranquilo y seguro de sí mismo. "Llevo 25 años de tele y estoy supertranquilo", afirmó. El presentador destacó que su objetivo es crear un ambiente y un estilo propio que haga que el público lo reconozca desde el primer momento.

Mientras los fans de Tu cara me suena lamentan su marcha, Carlos Latre sigue demostrando su pasión por la televisión y el entretenimiento es más fuerte que nunca. Con Babylon Show a punto de estrenarse, el humorista se prepara para escribir un nuevo capítulo en su carrera. Además, lo hace enfrentándose a este reto con la misma energía y buen humor que lo han caracterizado siempre.