La confesión de Belén Rodríguez que ha sorprendido a Emma García: 'Estoy muy...'

Belén Rodríguez ha vuelto a ser el centro de atención tras una confesión que ha dejado a todos impactados. En una emotiva entrevista con Emma García en Fiesta, ha confesado cómo enfrenta su diagnóstico de cáncer de garganta, su estado actual y cómo superó una dura etapa de depresión. Con valentía, Belén ha hablado abiertamente sobre su experiencia, llegando a emocionar a la propia Emma.

"Estoy muy bien", le ha dicho a Emma, mientras esta se quedaba completamente sin palabras.

Emma García, conocida por su cercanía y sensibilidad, supo crear el ambiente perfecto para que Belén se sincerara. Durante la entrevista, no solo se abordaron los aspectos médicos de su enfermedad, sino también los cambios que esta ha traído a su vida. Con frases contundentes y sinceras, la colaboradora describió momentos clave de su proceso, dejando claro que su fortaleza sigue siendo su mayor aliada.

Esta reveladora charla no solo muestra la lucha de Belén contra una enfermedad complicada, sino que también pone de relieve el impacto emocional y psicológico que ha vivido. Entre reflexiones y declaraciones, Belén dejó a los espectadores expectantes: ¿Cómo afrontará los próximos meses?

Belén Rodríguez sorprende a Emma García

La colaboradora explicó cómo se dio cuenta de que algo no iba bien. Según relató a Emma García, el primer síntoma que notó fue un dolor persistente en la garganta en mayo. Este malestar se desplazó hacia un lado, algo que llamó su atención.

Además, recordó un momento clave que marcó el inicio de su búsqueda médica: "Hace unas semanas me dijiste en un vídeo: <<Belén, estás chillando>>. Entonces respondí: Es que tengo el oído mal. Fue ahí cuando verbalicé lo que ya sabía, que tenía algo malo".

A pesar de sus sospechas iniciales, Belén admitió que evitó ir al médico hasta que su ginecóloga, a quien considera una figura muy cercana, la animó a hacerlo. "Para mí, mi ginecóloga es como de mi familia. Gracias a ella fui a hacerme las pruebas", confesó.

Belén también compartió que el diagnóstico no la tomó por sorpresa. "No me extrañó, es que si a mí me dicen cualquier otra cosa me hubiera sorprendido, pero esto no. Por eso no iba al médico", afirmó.

La enfermedad ha tenido un impacto directo en su rutina diaria, algo que Belén reconoció como uno de los mayores retos. "A mí lo que más me agobia de todo esto es perder mis rutinas, las rutinas que me ha costado tanto conseguir", explicó. Sin embargo, reconoció que no se encuentra mal: "Estoy bien, estoy muy bien, pero estoy cansada".

Belén también reveló que, aunque ha adelgazado tres kilos por falta de apetito, no siente que esté enferma. "Yo mientras pueda quiero ir a trabajar porque me viene muy bien. Quiero dar normalidad a mi vida, que me ha costado mucho recuperarla y en eso estoy", aseguró.

Por otro lado, agradeció el apoyo recibido, especialmente a través de las redes sociales, aunque admitió que intenta desconectar para preservar su tranquilidad. "He recibido mucho cariño y quiero contestar a todos los mensajes, pero me paso 24 horas hablando de esto y prefiero despejarme la cabeza", añadió.

Belén Rodríguez confiesa que ha superado la depresión que atravesaba

Durante la entrevista, Belén también habló sobre una etapa especialmente complicada en su vida: la depresión que sufrió en el pasado. "Me hizo mucho daño todo. No me servía la ayuda de nadie, estaba en bucle", declaró.

Con valentía, describió cómo fue superar esa experiencia y el aprendizaje que le dejó. "Me ha costado mucho porque he ido enterrando todo. Llevo muchos meses fenomenal. Yo ya he aprendido a quererme y a respetarme. Pase lo que pase, eso ya no me lo va a quitar nadie", confesó Belén.

Belén explicó que durante mucho tiempo guardó sus emociones para sí misma. "Me he callado todo. Y ahora lo estoy soltando", declaró. Este proceso de liberación emocional ha sido clave para que, según sus propias palabras, se sienta más fuerte que nunca: "Ahora me considero invencible. Me ha costado tanto recuperar mi sonrisa, que no la voy a perder nunca más".

La entrevista de Belén Rodríguez con Emma García dejó un mensaje claro: la fortaleza y el optimismo son fundamentales para afrontar cualquier adversidad. Aunque su camino no ha sido fácil, Belén está decidida a seguir adelante con la misma fuerza que la ha caracterizado hasta ahora. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza y la superación personal.