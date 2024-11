Bombazo de Ana María Aldón en 'Socialité' sobre su situación económica: 'Es alarmante'

Ana María Aldón ha puesto fin a las especulaciones sobre su situación económica. En una reciente intervención en Socialité, la diseñadora desmintió tajantemente los titulares que la situaban en bancarrota tras su separación de José Ortega Cano.

Desde hace semanas, algunos medios han difundido información alarmante sobre las finanzas de Aldón, generando una ola de comentarios en redes sociales. Ante esto, Socialité contactó directamente con la protagonista para aclarar los rumores. La respuesta de Ana María no dejó lugar a dudas y evidenció su hartazgo ante lo que considera una campaña malintencionada.

¿Qué ha llevado a estos rumores infundados? Ana María se mostró sincera al explicar su situación actual. En sus declaraciones, ha dejado claro que no solo sigue trabajando con intensidad, sino que incluso ha ampliado su equipo laboral. Su testimonio arroja luz sobre una polémica que parecía haber cobrado fuerza sin fundamento.

Ana María Aldón suelta el bombazo en Socialité al desmentir los rumores de "bancarrota"

El origen de esta controversia se encuentra en titulares recientes que vinculaban a Ana María Aldón con una presunta bancarrota. Uno de los más comentados: "Ana María Aldón en bancarrota tras su separación: 'Se creía el ombligo del mundo'". Una información que ha sido desmentida en su totalidad por la diseñadora.

En su conversación con Socialité, Ana María expresó su incredulidad ante tales afirmaciones. "Que es mentira, que es mentira", insistió. Según cuenta, este tipo de noticias no solo carecen de verdad, sino que además buscan dañarla personalmente. "Es un titular que dice que estoy en bancarrota. Ni que supieran cómo están mis cuentas", añadió.

Lejos de estar en una mala situación, Ana María Aldón asegura que su negocio sigue avanzando con éxito. Su marca de diseño y sus compromisos laborales ocupan la mayor parte de su tiempo. Por ello, esto la mantiene lejos de los escenarios que algunos medios han intentado dibujar.

La diseñadora dejó claro que su situación económica no solo es estable, sino que su agenda laboral está más activa que nunca. "Yo no paro de trabajar. Duermo poco de la cantidad de trabajo que tengo. Es más, he tenido que tener una empleada", señaló, dejando constancia de su esfuerzo y dedicación.

Otros de los puntos que más indignación ha generado en Ana María Aldón es la acusación de creerse "el ombligo del mundo". Sobre esta parte del titular, la diseñadora fue tajante: "Es alarmante que diga que yo me creo el ombligo del mundo. O sea, qué falso. Totalmente".

Además, la diseñadora destacó que las críticas y rumores no la afectan como antes. "Para saber que no es más que un 'hater', que lo que quiere es hacer daño, pero yo ya estoy acostumbrada", declaró. Con esta actitud, Ana María evidencia su capacidad para afrontar las adversidades mediáticas con serenidad.

Aunque reconoce que los titulares malintencionados pueden ser "alarmantes", Ana María está decidida a no dejar que estos comentarios entorpezcan su camino. "Hay cosas peores, mucho peores. Y peores personas, así que nada, ni caso", concluyó, mostrando su resiliencia frente a las críticas.

Ana María Aldón ha desmentido con contundencia los rumores que la situaban en bancarrota. Su intervención en Socialité deja claro que su vida profesional están en pleno auge, y que no piensa dejarse afectar por titulares malintencionados. Con una actitud resiliente y una agenda llena de proyectos, la diseñadora demuestra que está lista para enfrentar cualquier desafío.