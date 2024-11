Patricia Pardo rompe su silencio tras conocer la última noticia de Christian Gálvez

Patricia Pardo ha roto su silencio sobre la cancelación del programa Boom, que conducía su marido Christian Gálvez. Durante la fiesta de Navidad de Unicorn, productora vinculada a Telecinco, Patricia no dudó en aclarar a los medios que el presentador está llevando bien esta inesperada noticia.

La pareja, que se ha convertido en una de las más queridas del panorama mediático, no ha dejado que las adversidades empañen su optimismo. Patricia destacó la capacidad de Christian para reinventarse y mantener su entusiasmo. ¿Cómo afronta Gálvez este revés profesional? Según Patricia, el presentador ya está inmerso en nuevos proyectos.

El anuncio de la cancelación de Boom tomó por sorpresa a muchos, pero no ha frenado a Christian Gálvez. Este difícil momento ha servido para que Patricia resalte públicamente la admiración que siente por su marido, un hombre que, según ella, nunca pierde el tiempo y siempre mira hacia adelante.

Primeras palabras de Patricia Pardo tras la cancelación del programa de Christian Gálvez

Hace unos días se confirmó la cancelación de Boom, el popular programa que Christian Gálvez presentaba desde hace meses. Aunque el presentador no ha hecho declaraciones oficiales sobre el tema, su entorno asegura que lo ha afrontado con serenidad.

"Creo que oficialmente no lo sabe, pero ¿sabes qué pasa? Que Cris para mí también es una lección y un ejemplo, porque al final es muy práctico y muy estoico", aseguró Patricia al respecto.

Patricia Pardo dejó claro que "él sabe mejor que nadie que la tele tiene muchas cosas bonitas, pero lo que no es, es estable". Estas palabras reflejan la madurez con la que ambos enfrentan las vicisitudes de una industria que puede ser tan volátil como apasionante.

Pese a la incertidumbre que supone la pérdida de un proyecto televisivo, Patricia explicó que Christian no se detiene. "Es una persona con tanto talento, tan entusiasta y tan apasionado con todo, siempre está pensando en lo siguiente que va a hacer", afirmó con una sonrisa.

Lejos de quedarse estancado, Christian Gálvez ya está inmerso en nuevos retos. Según Patricia, el presentador acaba de publicar un libro que lo tiene especialmente motivado y no para de idear futuros proyectos.

"Cuando yo llego de trabajar, él tiene cuatro proyectos diferentes que ha pensado, tres ideas para un libro", comentó Patricia. Esta energía creativa ha sido una constante en la carrera del presentador, quien no solo ha triunfado en televisión, sino también como escritor.

Patricia también destacó la agilidad mental y pasión de Christian, cualidades que, según ella, le garantizan el éxito en cualquier ámbito. "Ves que tiene una agilidad mental, es un tío tan inteligente y tan entusiasta, le pone tanta pasión a todo", declaró, dejando claro su orgullo por su marido.

Patricia Pardo no solo habló del lado profesional de Christian, sino también del personal. La presentadora admitió que le da "envidia sana" la capacidad de Gálvez para ejecutar sus ideas con rapidez y efectividad. "No pierde el tiempo y me da mucha envidia porque, al final, yo tardo cuatro horas en pensar, en proyectar, soy muy meticulosa y muy reflexionista y él ejecuta", comentó.

Aunque la cancelación de Boom supone un cierre inesperado, todo indica que Christian Gálvez tiene un futuro prometedor. Con nuevos proyectos en mente y el respaldo de Patricia Pardo, el presentador sigue adelante con determinación.

¿Será su próximo paso, otro éxito televisivo, un nuevo libro o algo completamente diferente? Sea lo que sea, Christian Gálvez no se detendrá. Además, Patricia Pardo estará a su lado para apoyarlo en cada etapa.

Patricia Pardo ha demostrado que la admiración y el apoyo mutuo son clave en su relación con Christian Gálvez. Frente a la cancelación de Boom, ambos han mostrado una actitud positiva y resiliente. Mientras Patricia elogia el talento y la pasión de su marido, Christian sigue mirando hacia el futuro con la determinación que lo caracteriza.