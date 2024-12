Comunicado urgente de Kiko Rivera tras lo sucedido con su hermana Isa Pantoja

Kiko Rivera ha vuelto a utilizar sus redes sociales para comunicar algo urgente. El DJ, alejado de los platós de televisión desde hace algún tempo, ha encontrado en Instagram un medio desde el que expresarse. En esta ocasión, Kiko compartía una publicación dedicada a su hija: "Nunca olvidaré como hoy hace 9 años te sostuve en mis brazos por primera vez", escribía sobre su hija Ana.

Unas emotivas palabras en las que también Rivera ha recordado que entonces no podía dejar de mirar a su pequeña, "Y sigo sin poder hacerlo", reconoce también ahora. El hijo de Isabel Pantoja ha aprovechado esta felicitación para lanzar un deseo. "Solo le pido a la vida que seas tan feliz como lo soy yo al verte crecer", escribía para a continuación desear a su hija un feliz cumpleaños.

La felicitación del DJ concluía con una frase que muestra lo que su hija significa para él. Kiko Rivera agradece a su niña que le haya cambiado la vida. Precisamente un par de meses antes del nacimiento de Ana en diciembre de 2015, Rivera decidía sincerarse en un plató de televisión.

Kiko Rivera comunica una información relevante al margen de lo que sucede con Isa Pantoja

El hermano de Fran Rivera acudía a Sálvame Deluxe donde concedía su entrevista más sincera a cambio de una importante suma de dinero. El propio Kiko explicaba cuáles eran sus intenciones: "El dinero iría destinado a pagar mis deudas, no las de mi madre".

Una charla en la que el invitado dejó a la vista varios titulares. El ex de Jessica Bueno reconoció que en el pasado tuvo una relación con el mundo de las drogas. Aun así, Kiko aseguró estar "limpio".

Ahora, casi una década después de aquella intervención televisiva, Rivera está centrado en su familia y en sus proyectos musicales. Padre de tres hijos, el DJ en los últimos tiempos ha optado por evitar pisar los platós de televisión. Kiko prefiere hacer uso de Instagram cada vez que quiere dar a conocer su opinión sobre diversos temas.

Como cuando hace unas semanas Isa Pantoja dio a conocer que está embarazada de su segundo hijo. Entonces el sevillano utilizó su perfil para felicitar a su hermana.

Kiko Rivera envió un mensaje conciliador a Isa Pantoja

"Una nueva vida siempre es motivo de felicitación", comenzaba su publicación. “Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte", escribía el autor de El Mambo a través de las historias de su cuenta de Instagram.

Pocos días después, el hijo de Isabel Pantoja participaba en un pódcast en el que aseguraba no tener nada en contra de su hermana. De hecho, incluso confesó que le gustaría, en un futuro no muy lejano, poder sentarse con ella "para hablar y arreglar nuestras diferencias”.

Unas palabras que demuestran que está abierto a una reconciliación con la mujer de Asraf Beno. Rivera, consciente de que esa situación es “ahora es muy difícil”, no pierde la esperanza de lograr que algún día el acercamiento se produzca. "Yo tiendo mi mano", dejó caer entonces.