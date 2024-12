Jessica Bueno reaparece y lanza un contundente mensaje a Jota Peleteiro: 'A luchar'

Jessica Bueno ha vuelto a ser noticia tras una impactante intervención en ¡De Viernes!, donde ha relatado los difíciles momentos vividos durante y después de su relación con Jota Peleteiro. Infidelidades, dificultades económicas para sus hijos y una lucha constante por salir adelante han marcado su vida reciente. Ahora, después de ver las reacciones a su testimonio, ha reaparecido para lanzarle un mensaje a su exmarido: va a seguir luchando por los derechos de sus hijos.

Así, lejos de quedarse en el dolor, Jessica Bueno ha decidido convertirlo en una razón para pelear por lo que más le importa. No hay nadie que la vaya a parar.

Jessica Bueno lanza toda una declaración de intenciones para Jota Peleteiro

Jessica Bueno ha desvelado cómo las infidelidades del exfutbolista acabaron con su matrimonio tras nueve años de relación. Es más, ha dado detalles desgarradores, como que, tras descubrir las deslealtades, cayó en una profunda tristeza que la llevó a ingerir muchas pastillas. Una situación, esta última, que pudo acabar de forma trágica.

Además, la ex de Kiko Rivera ha denunciado la falta de apoyo económico por parte de su exmarido hacia sus dos hijos. Una ausencia de apoyo que es la que le ha llevado a tomar la decisión de hablar públicamente y buscar justicia para garantizar el bienestar de sus pequeños.

Tras esta dura entrevista, que ha hecho que reciba muchos mensajes de apoyo, Jessica ha reaparecido en redes. Lo ha hecho, en primer lugar, para agradecer ese cariño recibido.

De ahí que en varios vídeos que ha subido a las stories ha manifestado: “Ayer estuve pensando en mis hijos, en que tenía que hacerlo. Todo pasa por algo y creo que era el momento, no aguantaba más”.

“Era la mejor solución que encontré y cuál ha sido mi sorpresa que, cuando salí, tenía miles de mensajes muy bonitos, llenos de muchísimo cariño y amor. Os aseguro que toda vuestra fuerza, ánimo y vuestro orgullo me han llegado al corazón. Me he emocionado muchísimo y me siento muy agradecida”.

Acto seguido, la novia de Luitingo ha aprovechado para enviar un mensaje claro a Jota Peleteiro. Con determinación, ha expuesto: “Ahora me siento menos sola en el camino y con más fuerza para seguir adelante y con dos cojon*s. A luchar por mis niños”.

A lo que ha añadido: “No necesito depender de nadie, aunque es un derecho de mis hijos. Por eso sí que voy a seguir luchando. Pero puedo sacarlos adelante yo sola y es lo que voy a hacer, pero necesitaba empezar por algo”.

Jessica Bueno manda palabras de aliento a otras mujeres en situaciones similares

Jessica Bueno, de igual modo, ha querido acordarse de esas féminas que la comprenden porque han vivido o están viviendo una situación similar. En concreto, les ha dedicado unas palabras de empatía y aliento.

Exactamente, ha dicho: “Me alegro si he podido ayudar o acompañar a alguien en su lucha. De todo se sale, siempre se saca fuerza de donde no hay, siempre hay que seguir luchando”.

“De todo lo que vivimos se aprende algo. Y, de esta experiencia, hay que aprender a poner límites, a priorizarnos, a querernos y a seguir con una mentalidad positiva”.

A pesar de las dificultades, Bueno no se rinde. Ahora se encuentra enfocada en su familia, en su pareja y en nuevos proyectos profesionales. Esta etapa marca un resurgir para la modelo, quien busca salir adelante y también inspirar a otras personas que atraviesan momentos difíciles.