¡Jota Peleteiro está de enhorabuena! A solo dos meses de anunciar que esperaba su tercer hijo, el primero junto a Ajla Etemovic, el exfutbolista ha revelado que ya ha nacido. La noticia llega a través de una publicación en redes sociales donde Peleteiro, en un discreto gesto de alegría y amor, comparte una tierna imagen de los pies de su bebé. La imagen, acompañada de un mensaje lleno de emoción, ha conmovido a sus seguidores.

Jota Peleteiro, con más de 60 mil seguidores en Instagram, publica la imagen y escribe lo siguiente: “Mansour - Malik Peleteiro. We love you so much”. Este breve pero emotivo mensaje, en el que incluye un corazón azul, marca un hito en la vida de la pareja.

En apenas minutos, su publicación comienza a llenarse de ‘me gusta’ y comentarios de enhorabuena. Amigos, familiares y seguidores de la pareja celebran con ellos la llegada de Mansour, en lo que representa un nuevo comienzo para Peleteiro y Etemovic.

Jota Peleteiro da la bienvenida a su tercer hijo, el primero sin Jessica Bueno

Pero el mensaje de Jota no termina ahí. En sus stories, el empresario publica nuevamente la imagen, aunque esta vez añade un mensaje más personal.

Habla de su fe en Dios y su gratitud, y destaca el papel central que ha tomado el Islam en su vida desde su conversión. En sus palabras, Jota reafirma su compromiso con su fe y sus deseos de que sus hijos sigan sus mismos pasos.

La conversión de Peleteiro al Islam ha transformado su perspectiva de vida. Desde que se mudó a Arabia Saudí Jota ha expresado su gratitud y su deseo de instalarse definitivamente en el reino junto a su familia.

En entrevistas recientes, ha confesado su intención de trasladar su empresa y sus inversiones al país. “Quiero mudarme con mi familia a este país”, afirma convencido, dejando claro que su nueva vida en el Islam está completamente alineada con sus planes profesionales y familiares.

La situación de Jota y Jessica es complicada

La situación, sin embargo, no es simple. Jota tiene dos hijos con Jessica Bueno, quien podría no estar de acuerdo con el cambio de vida que él propone.

Aunque Peleteiro no ha hecho mención sobre cómo será el futuro de sus hijos con Jessica, su deseo de trasladar su vida a Arabia supondrá un desafío en términos de custodias. Para el exfutbolista, parece que el rumbo está trazado: su nueva vida religiosa y familiar toma un papel central.

Sin lugar a dudas, Peleteiro está viviendo una de las etapas más significativas de su vida. La llegada de su tercer hijo y su reciente conversión religiosa son pruebas de ello.

Con Mansour - Malik Peleteiro en brazos, el empresario enfrenta esta nueva etapa con la firme convicción de que su vida en Arabia Saudí es el camino que desea seguir. Los seguidores de Jota Peleteiro siguen expectantes a cada paso que da en esta etapa, entre mensajes de amor, fe y renovación.