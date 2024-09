El comunicado de Marta Pombo que dejará muy tranquilo a Luis Zamalloa: ‘Estamos…’

Marta Pombo dio a luz a sus mellizas el pasado domingo 1 de septiembre. Una noticia que llenaba de alegría a la mediana de las Pombo y a su marido Luis Zamalloa.

Sin embargo, horas después Marta anunciaba que los médicos habían decidido poner a Candela en observación en la UCI para hacerle varias pruebas. La pequeña no respiraba bien por sí sola y pasó la primera noche en la incubadora.

En su perfil de Instagram, Marta Pombo ha comentado que su hija va "muchísimo mejor". Una publicación en la que, además, explicaba que la niña "tolera los biberones y respira genial".

Marta Pombo ha explicado cómo evoluciona su hija Candela

"Estamos pendientes de los resultados de una prueba, pero yo creo que tiene superbuena pinta", explicaba la mujer de Luis Zamalloa.

La pareja pasó la primera noche solo con una de las mellizas, una situación ante la que Marta se sinceraba con sus seguidores. Pombo reconocía que era algo normal que le puede pasar a un prematuro.

Aun así dejaba a la vista sus sentimientos. "Está supercontrolada y no es nada grave, pero yo me muero de la pena", decía en una de sus publicaciones al borde las lágrimas. "No entiendo qué hago aquí con una sí y con otra no", manifestaba.

Marta Pombo, con todo, reconocía estar disfrutando de su otra hija recién nacida. "Es un angelito y se porta fenomenal".

Orgullosa del nacimiento de María y Candela, la cuñada de Pablo Castellano daba más detalles de cómo son sus mellizas. "Son muy distintas, una es morena y otra rubia", desvelaba.

Marta, horas después, explicaba que afortunadamente durante la noche Candela "no necesitó oxígeno y mostró que toleraba bien la leche".

Marta Pombo ha dado más detalles de cómo está la pequeña Candela

Pasado el susto inicial, Marta ha compartido la primera foto de su hija Candela y ha actualizado cuál es su estado de salud.

Marta y Luis dieron la bienvenida a su hija mayor, Matilda, en 2022 justo un año antes de formalizar su relación. Ya desde el principio dejaron clara su intención de no cerrar la puerta a ampliar la familia. Fue el pasado mes de marzo cuando la pareja anunciaba que pronto se convertirían en familia numerosa.

A la espera de tener más datos de la evolución de Candela, sus papás desean regresar a casa y comenzar todos juntos esta nueva etapa de su vida. Tres años después de comenzar su noviazgo, Marta y Luis no pueden estar más felices de la familia que en poco tiempo han formado.