Carmen Rosa, hija de Carmen Borrego, toma una dura decisión en plena batalla familiar

Carmen Rosa, la hija de Carmen Borrego, es otra de las afectadas en la polémica entre su hermano y su madre. La joven abogada se encuentra en una difícil situación y es la única del clan Campos que se mantiene alejada del foco mediático. Así lo ha demostrado, tomando una dura y drástica decisión en plena batalla familiar.

La determinación que ha tomado Carmen ha sido la de quedarse en casa y guardar silencio sobre su familia. La nieta de María Teresa Campos asiste sorprendida al cruce de acusaciones entre José María y su madre y está “sobrepasada”. Es por ello que ha optado por no tomar partido y hacerse a un lado.

Carmen Rosa toma una drástica determinación en plena guerra familiar

Carmen Rosa, hija de Carmen Borrego, es la única de su familia que no ha hablado sobre la polémica entre su hermano y su madre. La joven asiste atónita a la guerra familiar a la que se han sumado su tía Terelu y su prima Alejandra. A diferencia de José María, Carmen sí quiere ser anónima y, para ello, ha tomado una drástica determinación.

La dura decisión que ha tomado Carmen en plena batalla familiar ha sido la de quedarse en casa y no tomar partido. Con esta postura, la nieta de María Teresa confirma que no quiere formar parte del circo mediático en el que se ha convertido su familia. A pesar de formar parte de uno de los clanes más conocidos, Carmen Rosa tiene claro que su futuro no pasa por los focos.

Pero esta postura no le impide verse salpicada por la polémica actual que enfrenta a su hermano con su madre. Informalia asegura que la joven está “sobrepasada” con esta situación y que “ha decidido recluirse en casa”. Hasta tal punto ha llegado, que ha decidido dejar de acudir al despacho de abogados en el que trabaja para evitar a la prensa.

De esta manera, los reporteros no van a la caza de las declaraciones de Carmen Rosa y la joven se evita malos entendidos. Cualquier gesto o silencio podría ser sacado de contexto y posicionarla a un bando o a otro, algo que ella quiere evitar a toda costa.

Carmen Rosa, la gran excepción del clan Campos

Carmen Rosa no quiere darle la espalda a su madre, pero tampoco quiere dejar a su hermano en la estacada. Sufre al verlos a los dos aireando sus problemas por dinero, mientras se critican mutuamente el haberse sentado en un plató. Por todo, ello, la abogada no quiere tomar partido, al menos públicamente, y ha optado por mantener las distancias.

Algo que llama la atención teniendo en cuenta al clan al que pertenece. Sí es cierto que ha aparecido en ocasiones en la prensa, como cuando concedió una entrevista del brazo de su madre. Esa fue la única vez que habló para un medio y más lo hizo como favor a su madre que para buscar la fama.

“Cometí un grave error al hacer una portada con mi hija y me arrepiento cada día”, confesó su madre. “La convencí yo para hacerla y la cobré yo”, añadió. Desde entonces, Carmen ha demostrado que, por el momento, no le llaman la atención los platós de televisión y que prefiere su trabajo como abogada.

Algo que la diferencia notablemente de su prima Alejandra que, tras intentar estudiar Derecho e Interpretación, ha terminado sentada en un plató. Justo lo que siempre negó que haría y que su tía Terelu se encargó de desmentir como futuro para su hija.

Ahora, se ha sumado su hermano José María con su guerra abierta contra su madre. Un tema muy delicado para Carmen Rosa con el que está sufriendo de una manera muy personal.