Giro de 180º en la vida de Carmen Rosa, hija de Carmen Borrego: todo ha cambiado

Carmen Rosa es la nieta menos mediática de María Teresa Campos. La hija menor de Carmen Borrego ha preferido siempre mantenerse al margen de la popularidad de su apellido. Alejada de los medios por decisión propia, también se mantiene discreta en las redes sociales y todos sus perfiles son privados.

Sin embargo, Carmen Rosa, en ocasiones, no puede evitar que salgan a la luz datos relevantes de su vida. La joven, que se graduó en Derecho, también ha hecho un Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad Antonio de Nebrija.

Ahora la hija pequeña de Carmen Borrego ha cumplido su sueño de ejercer como abogada. Actualmente, trabaja para el despacho Aydesa Abogados. Una empresa con sede en la localidad madrileña de Majadahonda y en la que la nieta de la popular María Teresa Campos está especializada en casos de abogacía penal y civil.

Carmen Rosa ha logrado cumplir su sueño y trabaja como abogada

“Siempre he tenido claro que quería ser abogada", ha escrito en la web de la citada empresa. Y da más detalles de su personalidad: "No puedo mirar a otro lado cuando existe una injusticia”. Carmen, además, desvela que le gusta la "música, bailar y es una enamorada de los animales".

Carmen Rosa, pese a mantenerse siempre en un segundo plano, es un pilar importante dentro del clan Campos. Sin embargo, por más que haga esfuerzos por desvincularse mediáticamente de las tensiones familiares, al parecer la situación le ha superado.

Parece que la sobrina de Terelu se encuentra en medio de su madre y su hermano. Mientras tanto, Carmen Borrego sigue sin pronunciarse sobre la relación que hay entre sus hijos.

Carmen Borrego respeta la decisión de su hija de mantenerse alejada del foco mediático

Así, durante su intervención esta semana en el espacio Vamos a ver de Telecinco, Borrego lo dejó claro. Una de las reporteras del citado magazine, Nuria Chavero, le preguntaba por su hija.

"Mi hija no es pública", reaccionaba de inmediato la hermana de Terelu. "Ella es abogada, no le interesa esto y no la quiero meter en la ecuación", afirmó tajante zanjando el tema.

Más adelante, la tertuliana insistía en su postura. "No te digo ni sí, ni no; te estoy diciendo que la saco de la ecuación porque ella no quiere y lo respeto", zanjaba.

Mientras la menor de las Campos sigue dando pasos para resolver el distanciamiento que mantiene con su hijo, Carmen Rosa sigue centrada en su profesión. De hecho, Carmen Borrego ya adelantó hace años que su hija era "la que más lejos va a llegar de la familia".